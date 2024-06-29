Свято 29 червня: що не можна робити в день Петра і Павла, прикмети

Сьогодні, 29 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих верховних апостолів Петра і Павла за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Петро був одним із перших апостолів, який визнав Ісуса Христа месією. Відіграв важливу роль у поширенні християнства по всьому світі.
Очолив православну спільноту після Христа і залишив значущий слід в історії релігії, поклавши основи її моральних і духовних установ. Його проповіді до послідовників вважаються важливими текстами раннього християнства.
Павло був переслідувачем християн, допоки не прийшов до Бога. Прийнявши віру, він став одним з найвидатніших проповідників християнства. Написав 13 послань, адресованих різним церквам і храмам, які стали ключовими текстами для ранньої християнської теології.
Павло подорожував більшою частиною свого життя, поширюючи вчення Христа серед язичників та зміцнюючи новостворені спільноти.
Обидва апостоли, і Петро і Павло, були страчені. Їх мучеництво стало символом відданості та жертовності.
Завдяки цим двом ранньохристиянським апостолам християнство було розповсюджене по всьому світу.
Вшанування Петра і Павла як апостолів відоме з IV століття і є важливою частиною християнської традиції та культури.
День апостолів Петра і Павла (зображення: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується ходити до лісу, адже вважається, що сьогодні змії та дикі звірі стають активнішими та можуть напасти на людину.
Дощ цього дня вважається хорошим знаменням. Якщо опади випадали один раз - урожай буде непоганим, два - відмінним, три - дуже багатим.
Існує повір’я, що якщо не спати в ніч на Петра і Павла, ви будете щасливими та здоровими цілий рік.
Сьогодні заведено молитися святим апостолам, просячи зцілення від хвороб, а також фінансовий добробут і великий урожай.
Святого Петра вважають покровителем рибалок, тоді як Павла шанують як покровителя всіх, хто вчиться.
Сьогодні іменини святкують: Дмитро, Денис, Лук'ян, Опанас, Михайло, Павло, Юліан, Петро.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.