RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Праздник 29 июня: что нельзя делать в день Петра и Павла, приметы

Церковный праздник 29 июня 2024 по новому календарю (фото: pixabay.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 29 июня, праздник - православные украинцы чтят память святых верховных апостолов Петра и Павла по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Петр был одним из первых апостолов, признавший Иисуса Христа мессией. Сыграл важную роль в распространении христианства по всему миру.

Возглавил православное сообщество после Христа и оставил значимый след в истории религии, положив основы его нравственных и духовных учреждений. Его проповеди к последователям считаются важными текстами раннего христианства.

Павел был преследователем христиан, пока не пришел к Богу. Приняв веру, он стал одним из величайших проповедников христианства. Написал 13 посланий, адресованных разным церквям и храмам, которые стали ключевыми текстами для ранней христианской теологии.

Павел путешествовал по большей части своей жизни, распространяя учение Христа среди язычников и укрепляя вновь сообщества.

Оба апостола, и Петр и Павел, были казнены. Их мученичество стало символом преданности и жертвенности.

Благодаря этим двум раннехристианским апостолам христианство было распространено по всему миру.

Чествование Петра и Павла как апостолов известно с IV века и является важной частью христианской традиции и культуры.

День апостолов Петра и Павла (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 29 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ругаться, ссориться и думать плохое
  • Тяжело работать дома или в огороде
  • Стирать, шить или вязать
  • Брать или давать деньги взаймы
  • Купаться в водоемах - могут затянуть на дно русалки
  • Венчаться, крестить детей и причащаться
  • Выбрасывать остатки пищи - можно отдать животным.

Также не рекомендуется ходить в лес, ведь считается, что сегодня змеи и дикие звери становятся более активными и могут напасть на человека.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Холодно - к неурожаю и голодному году
  • Весь день идет дождь - будет холодная зима
  • Жара - ожидайте сильные морозы на Рождество.

Дождь в этот день считается хорошим знамением. Если осадки выпадали один раз - урожай будет неплохим, два - отличным, три - очень богатым.

Существует поверье, что если не спать в ночь на Петра и Павла, вы будете счастливы и здоровы круглый год.

Сегодня принято молиться святым апостолам, прося исцеления от болезней, а также финансовое благополучие и большой урожай.

Святого Петра считают покровителем рыбаков, тогда как Павла почитают как покровителя всех учащихся.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Дмитрий, Денис, Лукьян, Афанасий, Михаил, Павел, Юлиан, Петр.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день тропиков
  • Международный день промышленного дизайна
  • Всемирный день склеродермии
  • Международный день грязи.

Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

Читайте также четыре важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарьПраздники