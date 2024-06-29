Праздник 29 июня: что нельзя делать в день Петра и Павла, приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Петр был одним из первых апостолов, признавший Иисуса Христа мессией. Сыграл важную роль в распространении христианства по всему миру.

Возглавил православное сообщество после Христа и оставил значимый след в истории религии, положив основы его нравственных и духовных учреждений. Его проповеди к последователям считаются важными текстами раннего христианства.

Павел был преследователем христиан, пока не пришел к Богу. Приняв веру, он стал одним из величайших проповедников христианства. Написал 13 посланий, адресованных разным церквям и храмам, которые стали ключевыми текстами для ранней христианской теологии.

Павел путешествовал по большей части своей жизни, распространяя учение Христа среди язычников и укрепляя вновь сообщества.

Оба апостола, и Петр и Павел, были казнены. Их мученичество стало символом преданности и жертвенности.

Благодаря этим двум раннехристианским апостолам христианство было распространено по всему миру.

Чествование Петра и Павла как апостолов известно с IV века и является важной частью христианской традиции и культуры.

День апостолов Петра и Павла (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 29 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ругаться, ссориться и думать плохое

Тяжело работать дома или в огороде

Стирать, шить или вязать

Брать или давать деньги взаймы

Купаться в водоемах - могут затянуть на дно русалки

Венчаться, крестить детей и причащаться

Выбрасывать остатки пищи - можно отдать животным.

Также не рекомендуется ходить в лес, ведь считается, что сегодня змеи и дикие звери становятся более активными и могут напасть на человека.

Народные приметы и традиции этого дня

Холодно - к неурожаю и голодному году

Весь день идет дождь - будет холодная зима

Жара - ожидайте сильные морозы на Рождество.

Дождь в этот день считается хорошим знамением. Если осадки выпадали один раз - урожай будет неплохим, два - отличным, три - очень богатым.

Существует поверье, что если не спать в ночь на Петра и Павла, вы будете счастливы и здоровы круглый год.

Сегодня принято молиться святым апостолам, прося исцеления от болезней, а также финансовое благополучие и большой урожай.

Святого Петра считают покровителем рыбаков, тогда как Павла почитают как покровителя всех учащихся.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Дмитрий, Денис, Лукьян, Афанасий, Михаил, Павел, Юлиан, Петр.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: