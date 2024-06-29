Свято 29 червня: що не можна робити в день Петра і Павла, прикмети
Сьогодні, 29 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих верховних апостолів Петра і Павла за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Петро був одним із перших апостолів, який визнав Ісуса Христа месією. Відіграв важливу роль у поширенні християнства по всьому світі.
Очолив православну спільноту після Христа і залишив значущий слід в історії релігії, поклавши основи її моральних і духовних установ. Його проповіді до послідовників вважаються важливими текстами раннього християнства.
Павло був переслідувачем християн, допоки не прийшов до Бога. Прийнявши віру, він став одним з найвидатніших проповідників християнства. Написав 13 послань, адресованих різним церквам і храмам, які стали ключовими текстами для ранньої християнської теології.
Павло подорожував більшою частиною свого життя, поширюючи вчення Христа серед язичників та зміцнюючи новостворені спільноти.
Обидва апостоли, і Петро і Павло, були страчені. Їх мучеництво стало символом відданості та жертовності.
Завдяки цим двом ранньохристиянським апостолам християнство було розповсюджене по всьому світу.
Вшанування Петра і Павла як апостолів відоме з IV століття і є важливою частиною християнської традиції та культури.
День апостолів Петра і Павла (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 29 червня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Лаятися, сваритися та думати погане
- Важко працювати вдома чи на городі
- Прати, шити чи в’язати
- Брати або давати гроші в борг
- Купатися у водоймах - можуть затягнути на дно русалки
- Вінчатися, хрестити дітей і причащатися
- Викидати залишки їжі - можна віддати тваринам.
Також не рекомендується ходити до лісу, адже вважається, що сьогодні змії та дикі звірі стають активнішими та можуть напасти на людину.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Холодно - до неврожаю і голодного року
- Весь день іде дощ - буде холодна зима
- Спека - очікуйте сильні морози на Різдво.
Дощ цього дня вважається хорошим знаменням. Якщо опади випадали один раз - урожай буде непоганим, два - відмінним, три - дуже багатим.
Існує повір’я, що якщо не спати в ніч на Петра і Павла, ви будете щасливими та здоровими цілий рік.
Сьогодні заведено молитися святим апостолам, просячи зцілення від хвороб, а також фінансовий добробут і великий урожай.
Святого Петра вважають покровителем рибалок, тоді як Павла шанують як покровителя всіх, хто вчиться.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Дмитро, Денис, Лук'ян, Опанас, Михайло, Павло, Юліан, Петро.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день тропіків
- Міжнародний день промислового дизайну
- Всесвітній день склеродермії
- Міжнародний день бруду.
Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.