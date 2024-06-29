Свято 29 червня: що не можна робити в день Петра і Павла, прикмети

Сьогодні, 29 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих верховних апостолів Петра і Павла за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Петро був одним із перших апостолів, який визнав Ісуса Христа месією. Відіграв важливу роль у поширенні християнства по всьому світі.

Очолив православну спільноту після Христа і залишив значущий слід в історії релігії, поклавши основи її моральних і духовних установ. Його проповіді до послідовників вважаються важливими текстами раннього християнства.

Павло був переслідувачем християн, допоки не прийшов до Бога. Прийнявши віру, він став одним з найвидатніших проповідників християнства. Написав 13 послань, адресованих різним церквам і храмам, які стали ключовими текстами для ранньої християнської теології.

Павло подорожував більшою частиною свого життя, поширюючи вчення Христа серед язичників та зміцнюючи новостворені спільноти.

Обидва апостоли, і Петро і Павло, були страчені. Їх мучеництво стало символом відданості та жертовності.

Завдяки цим двом ранньохристиянським апостолам християнство було розповсюджене по всьому світу.

Вшанування Петра і Павла як апостолів відоме з IV століття і є важливою частиною християнської традиції та культури.

День апостолів Петра і Павла (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 29 червня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лаятися, сваритися та думати погане

Важко працювати вдома чи на городі

Прати, шити чи в’язати

Брати або давати гроші в борг

Купатися у водоймах - можуть затягнути на дно русалки

Вінчатися, хрестити дітей і причащатися

Викидати залишки їжі - можна віддати тваринам.

Також не рекомендується ходити до лісу, адже вважається, що сьогодні змії та дикі звірі стають активнішими та можуть напасти на людину.

Народні прикмети і традиції цього дня

Холодно - до неврожаю і голодного року

Весь день іде дощ - буде холодна зима

Спека - очікуйте сильні морози на Різдво.

Дощ цього дня вважається хорошим знаменням. Якщо опади випадали один раз - урожай буде непоганим, два - відмінним, три - дуже багатим.

Існує повір’я, що якщо не спати в ніч на Петра і Павла, ви будете щасливими та здоровими цілий рік.

Сьогодні заведено молитися святим апостолам, просячи зцілення від хвороб, а також фінансовий добробут і великий урожай.

Святого Петра вважають покровителем рибалок, тоді як Павла шанують як покровителя всіх, хто вчиться.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Дмитро, Денис, Лук'ян, Опанас, Михайло, Павло, Юліан, Петро.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: