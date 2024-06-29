Праздник 29 июня: что нельзя делать в день Петра и Павла, приметы
Сегодня, 29 июня, праздник - православные украинцы чтят память святых верховных апостолов Петра и Павла по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Петр был одним из первых апостолов, признавший Иисуса Христа мессией. Сыграл важную роль в распространении христианства по всему миру.
Возглавил православное сообщество после Христа и оставил значимый след в истории религии, положив основы его нравственных и духовных учреждений. Его проповеди к последователям считаются важными текстами раннего христианства.
Павел был преследователем христиан, пока не пришел к Богу. Приняв веру, он стал одним из величайших проповедников христианства. Написал 13 посланий, адресованных разным церквям и храмам, которые стали ключевыми текстами для ранней христианской теологии.
Павел путешествовал по большей части своей жизни, распространяя учение Христа среди язычников и укрепляя вновь сообщества.
Оба апостола, и Петр и Павел, были казнены. Их мученичество стало символом преданности и жертвенности.
Благодаря этим двум раннехристианским апостолам христианство было распространено по всему миру.
Чествование Петра и Павла как апостолов известно с IV века и является важной частью христианской традиции и культуры.
День апостолов Петра и Павла (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 29 июня
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ругаться, ссориться и думать плохое
- Тяжело работать дома или в огороде
- Стирать, шить или вязать
- Брать или давать деньги взаймы
- Купаться в водоемах - могут затянуть на дно русалки
- Венчаться, крестить детей и причащаться
- Выбрасывать остатки пищи - можно отдать животным.
Также не рекомендуется ходить в лес, ведь считается, что сегодня змеи и дикие звери становятся более активными и могут напасть на человека.
Народные приметы и традиции этого дня
- Холодно - к неурожаю и голодному году
- Весь день идет дождь - будет холодная зима
- Жара - ожидайте сильные морозы на Рождество.
Дождь в этот день считается хорошим знамением. Если осадки выпадали один раз - урожай будет неплохим, два - отличным, три - очень богатым.
Существует поверье, что если не спать в ночь на Петра и Павла, вы будете счастливы и здоровы круглый год.
Сегодня принято молиться святым апостолам, прося исцеления от болезней, а также финансовое благополучие и большой урожай.
Святого Петра считают покровителем рыбаков, тогда как Павла почитают как покровителя всех учащихся.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Дмитрий, Денис, Лукьян, Афанасий, Михаил, Павел, Юлиан, Петр.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день тропиков
- Международный день промышленного дизайна
- Всемирный день склеродермии
- Международный день грязи.
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
Читайте также четыре важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.