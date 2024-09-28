Свято 28 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 28 вересня, свято - православні українці вшановують святого ісповідника Харитона та інших за новим церковним календарем. У народі цей день називають Харитонів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Харитон жив у III столітті в місті Іконії, що знаходилося в римській провінції Лікаонія, на території сучасної Туреччини. Він був відданим християнином, відзначався благочестям і чеснотами.

У період гонінь на християн під час правління імператорів Галерія, Максиміана та Лікінія, Харитон був ув'язнений за відмову приносити жертви язичницьким богам. Попри жорстокі тортури, він залишався вірним своїй вірі в Ісуса Христа.

Після звільнення святий вирушив у паломництво до Єрусалима. На його шляху його захопили розбійники, але, завдяки чуду, йому вдалося врятуватися. У місці свого порятунку він заснував монастир, відомий як Фаранська Лавра.

Згодом святий Харитон заснував ще два монастирі: Єрихонський і Сукійський. Його прославила духовна мудрість та суворі правила монастирського життя. Святий Харитон прожив благочестиве життя і помер близько 350 року, залишивши важливу спадщину для християнської громади.

Муки преподобного Харитона (зображення:Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 28 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися та лихословити

Прибирати у домі

Жалітися на життя

Ділитися планами на майбутнє

Також не слід ходити в гості або запрошувати друзів до себе. Наші предки вважали, що такі дії можуть призвести до непередбачуваних конфліктів і сварок.

Крім того, укладати серйозні фінансові угоди в цей період також не радили, оскільки вважалося, що такі домовленості не принесуть бажаних результатів. Ці традиції підкреслюють важливість обережності в спілкуванні та прийнятті рішень у цей час.

Народні прикмети і традиції цього дня

Холодний вітер - до теплого літа

Опадає листя - до хорошого врожаю

Ясна погода - взимку буде багато снігу

Листя з берези вже опало - зима буде морозною.

У народі цей день відомий як Харитонів. Наші предки вірили, що в цей день не можна їсти ягоди, оскільки існувала думка, що в них може вселитися нечиста сила. Ці прикмети й застереження були частиною давніх традицій, які передавалися з покоління в покоління.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Валентин, В'ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: