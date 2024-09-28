Праздник 28 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 28 сентября, праздник - православные украинцы чествуют святого исповедника Харитона и других по новому церковному календарю. В народе этот день называется Харитонов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Харитон жил в III веке в городе Иконии, находившемся в римской провинции Ликаония, на территории современной Турции. Он был преданным христианином, отличался благочестием и добродетелями.

В период гонений на христиан во время правления императоров Галерия, Максимиана и Ликиния, Харитон был арестован за отказ приносить жертвы языческим богам. Несмотря на жестокую пытку, он оставался верен своей вере в Иисуса Христа.

После освобождения святой отправился в паломничество в Иерусалим. На его пути его захватили разбойники, но благодаря чуду ему удалось спастись. В месте своего спасения он основал монастырь, известный как Фаранская Лавра.

Впоследствии святой Харитон основал еще два монастыря: Иерихонский и Сукийский. Его прославила духовная мудрость и строгие правила монастырской жизни. Святой Харитон прожил благочестивую жизнь и умер около 350 года, оставив важное наследие для христианской общины.

Мучения преподобного Харитона (изображение:Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 28 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Убирать в доме

Жаловаться на жизнь

Делиться планами на будущее

Также не следует ходить в гости или приглашать друзей к себе. Наши предки считали, что такие действия могут привести к непредсказуемым конфликтам и ссорам.

Кроме того, заключать серьезные финансовые соглашения в этот период также не рекомендовали, поскольку считалось, что такие договоренности не принесут желаемых результатов. Эти традиции подчеркивают важность осторожности в общении и принятии решений в настоящее время.

Народные приметы и традиции этого дня

Холодный ветер - к теплым летам

Опадающие листья - к хорошему урожаю

Ясная погода - зимой будет много снега

Листья с березы уже опали - зима будет морозной.

В прежние времена в этот день почитается память мучеников. Наши предки верили, что в этот день нельзя есть ягоды, поскольку существовало мнение, что в них может вселиться нечистая сила. Эти приметы и оговорки были частью древних традиций, передававшихся из поколения в поколение.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Валентин, Вячеслав, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: