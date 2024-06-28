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Свято 28 червня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

П'ятниця 28 червня 2024 06:00
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Свято 28 червня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела Церковне свято 28 червня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 28 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Кира та перенесення їх мощів за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Кир та Йоан були ранніми християнськими святими мучениками, а до того ж лікарем і воїном з Єгипту.

Кир був родом з Олександрії. Спочатку він опанував медицину, і пізніше прийшов до християнства. Це був побожний лікар, який відмовився від будь-якої нагороди за його послуги, став проповідувати для своїх пацієнтів і був справжнім наставником для тих, хто хотів прийняти християнську віру.

Святий Кир наставляв, що не можна грішити, бо саме це викликає більшість недугів. Пізніше вступив до монастиря в Аравії та отримав дар зцілення молитвою.

Через деякий час до нього приєднався Іван, після того, полишив військову службу та прийняв християнство. Вони зазнали жорстоких переслідувань за свою віру та були схоплені за наказом імператора. Їх жорстоко катували, але ніщо не могло заставити мучеників відмовитися від своєї віри.

Спочатку Кира та Івана похоронили у церкві святого Марка. Це було місце їх мучеництва та поховання. Пізніше мощі перенесли у місто Мена, що в Єгипті, щоб у більшої кількості вірян була можливість поклонитися святим.

Було ще декілька перенесень через військову загрозу та задля безпеки мощів, а також дати змогу більшій кількості священників та парафіян молилися за благословення, а також за зцілення хвороб і допомогу у справах.

Перенесення мощів святих Кира та Івана допомогло не тільки зберегти, але і значно поширити їх вчення та настановити і також привернути багатьох людей до християнської віри.

Свято 28 червня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Святі мученики Кир та Іван (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 28 червня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися чи пліткувати
  • Рано лягати спати
  • Виливати питну воду на землю
  • Просити чи давати в борг гроші
  • Дивитись на веселку.

Також не рекомендується підстригати волосся дітям у цей день, адже це може призвести до хвороби або недугів.

Кропива сьогодні набуває цілющих здібностей. Вірили, що для збереження свого здоров'я та лікування усіх хвороб, треба було варити відвар з кропиви та вмиватися.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Зранку дощить - після обіду буде сонячна погода
  • Якщо дощ іде вдень - буде тепла осінь
  • Зранку стелиться туман - декілька днів буде дощ
  • Падає листя з дерев - чекайте ранню осінь
  • Кішка почала з вами гратися - наближається негода
  • Голосно стрекочуть комахи - дощ буде коротким.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Дмитро, Костянтин, Марія, Ян, Юліана, Уляна.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День Конституції
  • Міжнародний день соціального бізнесу
  • Міжнародний день пірсингу
  • Міжнародний день рожевого вина.

Нагадаємо, раніше ми вже писали список із 5 забобонів, в які все ще вірять українці.

Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві з поясненнями.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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