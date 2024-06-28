Праздник 28 июня: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 28 июня, праздник - православные украинцы чтят память святых мучеников Кира и перенесение их мощей по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Кир и Иоанн были ранними христианскими святыми мучениками, а также врачом и воином из Египта.

Кир был родом из Александрии. Сначала он овладел медициной, и позже пришел в христианство. Это был благочестивый врач, отказавшийся от какой-либо награды за его услуги, которій так же стал проповедовать для своих пациентов и был настоящим наставником для всех, кто хотел принять христианскую веру.

Святой Кир наставлял, что нельзя грешить, потому что именно это вызывает большинство недугов. Позже вступил в монастырь в Аравии и получил дар исцеления молитвой.

Через некоторое время к нему присоединился Иоанн, после того, как оставив военную службу и принял христианство. Они подверглись жестоким преследованиям за свою веру и были схвачены по приказу императора. Их жестоко пытали, но ничто не могло заставить мучеников отказаться от своей веры.

Сначала Кира и Иоанна похоронили в церкви святого Марка. Это было место их мученичества и захоронения. Позже мощи перенесли в город Мена в Египте, чтобы у большего количества верующих была возможность поклониться святым.

Было еще несколько перенесений из-за военной угрозы и безопасности мощей, а также дать возможность большему количеству священников и прихожан молиться за благословение, а также за исцеление болезней и помощь в делах.

Перенесение мощей святых Кира и Иоанна помогло не только сохранить, но и значительно распространить их учение и установить и привлечь многих людей к христианской вере.

Святые мученики Кир и Иоанн (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 28 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться или сплетничать

Рано ложиться спать

Выливать питьевую воду на землю

Просить или давать взаймы деньги

Смотреть на радугу.

Также не рекомендуется подстригать волосы детям в этот день, ведь это может привести к болезни или недугам.

Крапива сегодня приобретает целебные способности. Верили, что для сохранения своего здоровья и лечения всех болезней нужно было варить отвар из крапивы и умываться.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром дождь - после обеда будет солнечная погода

Если дождь идет днем - будет теплая осень

Утром стелится туман - несколько дней будут идти дожди

Падают листья с деревьев - ждите раннюю осень

Кошка начала с вами играть - приближается ненастье

Громко стрекочут насекомые - дождь будет коротким.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Дмитрий, Константин, Мария, Ян, Юлиана, Ульяна.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: