Свято 28 березня: чому цей день важливий, у кого день ангела, головні прикмети

28 березня 2024 року віряни святкують День пам'яті Преподобного Іларіона.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.
Преподобний Іларіон Новий з молодості віддав себе служінню Христу і протягом багатьох років жив у самоті. За свою бездоганність і святість життя його було піднесено до сану пресвітера, а потім він був призначений ігуменом монастиря Пеликитського. Через молитву він міг звернути дощ під час посухи, відганяти шкідливих тварин від полів і виконувати багато інших чудес.
Зазвичай до 28 березня вже ставало тепліше, і сніг танув. Наші предки вірили, що як тільки цвіте мати-й-мачуха, вінок Степана втрачає свою силу - його ще 15 серпня плели члени сім'ї разом. Цей вінок використовували як оберіг і талісман для лікування хвороб. З нього виймали рослини і варили на їх основі чай.
Хто святкує іменини: Іларіон, Степан, Ілля, Лазар, Сава, Марія.
Нещодавно ми писали, коли цього року святкують Великдень.
А крім цього, розповідали, що можна їсти в Великий піст.