Праздник 28 марта: почему этот день важен, у кого день ангела, главные приметы

История и традиции дня

Преподобный Илларион Новый из молодости отдал себя служению Христу и в течение многих лет жил в одиночестве. За свою безупречность и святость жизни он был вознесен в сан пресвитера, а затем он был назначен игуменом монастыря Пеликитского. Через молитву он мог свернуть дождь во время засухи, отгонять вредных животных от полей и исполнять многие другие чудеса.

Обычно к 28 марта уже становилось теплее, и снег таял. Наши предки верили, что как только цветет мать-и-мачеха, венок Степана теряет свою силу – его еще 15 августа плели члены семьи вместе. Этот венок использовали в качестве оберега и талисмана для лечения болезней. Из него вынимали растения и варили на их основе чай.

Главные приметы этого дня:

Слышится глухой и продолжительный гром - будет много дождей в этот месяц.

Сороки сидят на верхушках деревьев - скоро будет тепло.

Дождь в этот день будет хорошим.

Чайки вечером низко кричат - летом будет засуха.

Если чайки поют протяжно, на следующий день можно ожидать ясной погоды.

Туман и иней утром в этот день предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.

Чайки летают низко - ждите засухи.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя лгать, ссориться и употреблять алкоголь.

Также запрещено плохо относиться к домашней птице – отпугнете удачу.

Отказывать в помощи тоже не думайте – будете нуждаться в деньгах.

Кто празднует именины: Илларион, Степан, Илья, Лазарь, Савва, Мария.