Свято 27 січня: чим особливий цей день зими, що сьогодні не можна робити

Ким була свята Ніна

Ніна жила IV столітті в Єрусалимі. Вона була племінницею патріарха Ювеналія. Любила Ісуса Христа і засмучувалася тими людьми, які противилися цій вірі. В юності виховувалась старицею, бо її батько пішов у пустелю, а мати стала дияконисою. Потім Ніна повірила у Христа.

Свята Ніна багатьох звернула до християнства (фото: wikipedia.org)

Вона багатьох навернула до християнської віри, винятком не став і цар Мерой. Коли ж в Іверії був побудований храм, жителі, що залишилися, прийняли християнство.

Ніна тривалий час жила у горах. Через кілька років вона вирішила відвідати Кахетію, де своїми молитвами та промовами звернула до християнства царицю Софію. Протягом 35 років вона робила подвиги й 14 січня 335 року померла.

Наші пращури примітили, що наші пращури присвятили цей день. Крім збирання хліва та годівлі худоби, проводяться й інші господарські роботи, включаючи рубку дров. Коровам приділяли особливу увагу.

Головні прикмети цього дня

Іній на деревах - незабаром настане тепло.

По небу пливуть білі хмари - скоро будуть морози.

Якщо півні з ранку кричать раніше від звичайного - тепло відчувають.

З самого ранку розкаркалися ворони - протягом дня чекайте на хуртовину.

Іній уночі - вдень сніг не буде.

На заході сонця сонячний стовп на небі - до тривалих морозних днів.

Що не можна робити в день Ніни

Не можна сваритися та сперечатися із сусідами.

Не можна лінуватися і ледарювати.

Не слід довго спати, а краще присвятити день роботі.

Не треба залишати подовгу голодними свійських тварин.

27 січня іменини відзначають власники таких імен: Ян, Степан, Сергій, Сава, Павло, Марк, Макар, Йосип, Ілля, Іван, Єремей, Давид, Веніамін, Аристарх, Андрій, Адам та Ніна.