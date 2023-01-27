Праздник 27 января: чем особенный этот день зимы, что сегодня нельзя делать

27 января верующие почитают память святой Нины. В простонародье праздник получил название Обряды скотины.
В материале Styler вы сможете узнать о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, у кого сегодня день ангела.
Нина жила в IV веке в Иерусалиме. Она являлась племянницей патриарха Ювеналия. Любила Иисуса Христа и печалилась о людях, которые противились этой вере. В юности воспитывалась старицей, так как ее отец ушел в пустыню, а мать стала диаконисой. Потом Нина уверовала в Христа.
Святая Нина многих обратила в христианство (фото: wikipedia.org)
Она многих обратила в христианскую веру, исключением не стал и царь Мерой. Когда же в Иверии был построен храм, оставшиеся жители приняли христианство.
Нина долгое время жила в горах. Спустя несколько лет она решила посетить Кахетию, где своими молитвами и речами обратила в христианство царицу Софию. В течение 35 лет она совершала подвиги и 14 января 335 года скончалась.
Наши предки традиционно посвящали этот день работе. Помимо уборки хлева и кормления скота, проводятся и другие хозяйственные работы, включая колку дров. Коровам уделяли особое внимание.
27 января именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Степан, Сергей, Савва, Павел, Марк, Макар, Иосиф, Илья, Иван, Еремей, Давид, Вениамин, Аристарх, Андрей, Адам и Нина.
Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.
Также читайте, когда в Украине будет праздноваться Пасха по православному и католическому календарю.