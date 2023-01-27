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Свято 27 січня: чим особливий цей день зими, що сьогодні не можна робити

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П'ятниця 27 січня 2023 06:01
Свято 27 січня: чим особливий цей день зими, що сьогодні не можна робити Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

27 січня віруючі вшановують пам'ять святої Ніни. У народі свято отримало назву Обряди худоби.

У матеріалі Styler ви зможете дізнатися про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також, хто сьогодні має ангела.

Ким була свята Ніна

Ніна жила IV столітті в Єрусалимі. Вона була племінницею патріарха Ювеналія. Любила Ісуса Христа і засмучувалася тими людьми, які противилися цій вірі. В юності виховувалась старицею, бо її батько пішов у пустелю, а мати стала дияконисою. Потім Ніна повірила у Христа.

Свято 27 січня: чим особливий цей день зими, що сьогодні не можна робити

Свята Ніна багатьох звернула до християнства (фото: wikipedia.org)

Вона багатьох навернула до християнської віри, винятком не став і цар Мерой. Коли ж в Іверії був побудований храм, жителі, що залишилися, прийняли християнство.

Ніна тривалий час жила у горах. Через кілька років вона вирішила відвідати Кахетію, де своїми молитвами та промовами звернула до християнства царицю Софію. Протягом 35 років вона робила подвиги й 14 січня 335 року померла.

Наші пращури примітили, що наші пращури присвятили цей день. Крім збирання хліва та годівлі худоби, проводяться й інші господарські роботи, включаючи рубку дров. Коровам приділяли особливу увагу.

Головні прикмети цього дня

  • Іній на деревах - незабаром настане тепло.
  • По небу пливуть білі хмари - скоро будуть морози.
  • Якщо півні з ранку кричать раніше від звичайного - тепло відчувають.
  • З самого ранку розкаркалися ворони - протягом дня чекайте на хуртовину.
  • Іній уночі - вдень сніг не буде.
  • На заході сонця сонячний стовп на небі - до тривалих морозних днів.

Що не можна робити в день Ніни

  • Не можна сваритися та сперечатися із сусідами.
  • Не можна лінуватися і ледарювати.
  • Не слід довго спати, а краще присвятити день роботі.
  • Не треба залишати подовгу голодними свійських тварин.

27 січня іменини відзначають власники таких імен: Ян, Степан, Сергій, Сава, Павло, Марк, Макар, Йосип, Ілля, Іван, Єремей, Давид, Веніамін, Аристарх, Андрій, Адам та Ніна.

Раніше ми писали про всіцерковні свята лютого 2023 року.

Також читайте, коли в Україні святкуватиметься Великдень за православним та католицьким календарем.

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