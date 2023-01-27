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Праздник 27 января: чем особенный этот день зимы, что сегодня нельзя делать

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Пятница 27 января 2023 06:01
Праздник 27 января: чем особенный этот день зимы, что сегодня нельзя делать Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

27 января верующие почитают память святой Нины. В простонародье праздник получил название Обряды скотины.

В материале Styler вы сможете узнать о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, у кого сегодня день ангела.

Кем была святая Нина

Нина жила в IV веке в Иерусалиме. Она являлась племянницей патриарха Ювеналия. Любила Иисуса Христа и печалилась о людях, которые противились этой вере. В юности воспитывалась старицей, так как ее отец ушел в пустыню, а мать стала диаконисой. Потом Нина уверовала в Христа.

Праздник 27 января: чем особенный этот день зимы, что сегодня нельзя делать

Святая Нина многих обратила в христианство (фото: wikipedia.org)

Она многих обратила в христианскую веру, исключением не стал и царь Мерой. Когда же в Иверии был построен храм, оставшиеся жители приняли христианство.

Нина долгое время жила в горах. Спустя несколько лет она решила посетить Кахетию, где своими молитвами и речами обратила в христианство царицу Софию. В течение 35 лет она совершала подвиги и 14 января 335 года скончалась.

Наши предки традиционно посвящали этот день работе. Помимо уборки хлева и кормления скота, проводятся и другие хозяйственные работы, включая колку дров. Коровам уделяли особое внимание.

Главные приметы в этот день

  • Иней на деревьях - скоро наступит тепло.
  • По небу плывут белые облака - будут скоро морозы.
  • Если петухи с утра кричат раньше обычного - тепло чувствуют.
  • С самого утра раскаркались вороны - в течение дня ожидайте метель.
  • Иней ночью - днем снега не будет.
  • На закате солнечный столб на небе - к длительным морозным дням.

Что нельзя делать в день Нины

  • Нельзя ссориться и спорить с соседями.
  • Нельзя лениться и бездельничать.
  • Не следует долго спать, а лучше посвятить день работе.
  • Не нужно оставлять подолгу голодными домашних животных.

27 января именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Степан, Сергей, Савва, Павел, Марк, Макар, Иосиф, Илья, Иван, Еремей, Давид, Вениамин, Аристарх, Андрей, Адам и Нина.

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