Праздник 27 января: чем особенный этот день зимы, что сегодня нельзя делать
27 января верующие почитают память святой Нины. В простонародье праздник получил название Обряды скотины.
В материале Styler вы сможете узнать о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, у кого сегодня день ангела.
Кем была святая Нина
Нина жила в IV веке в Иерусалиме. Она являлась племянницей патриарха Ювеналия. Любила Иисуса Христа и печалилась о людях, которые противились этой вере. В юности воспитывалась старицей, так как ее отец ушел в пустыню, а мать стала диаконисой. Потом Нина уверовала в Христа.
Святая Нина многих обратила в христианство (фото: wikipedia.org)
Она многих обратила в христианскую веру, исключением не стал и царь Мерой. Когда же в Иверии был построен храм, оставшиеся жители приняли христианство.
Нина долгое время жила в горах. Спустя несколько лет она решила посетить Кахетию, где своими молитвами и речами обратила в христианство царицу Софию. В течение 35 лет она совершала подвиги и 14 января 335 года скончалась.
Наши предки традиционно посвящали этот день работе. Помимо уборки хлева и кормления скота, проводятся и другие хозяйственные работы, включая колку дров. Коровам уделяли особое внимание.
Главные приметы в этот день
- Иней на деревьях - скоро наступит тепло.
- По небу плывут белые облака - будут скоро морозы.
- Если петухи с утра кричат раньше обычного - тепло чувствуют.
- С самого утра раскаркались вороны - в течение дня ожидайте метель.
- Иней ночью - днем снега не будет.
- На закате солнечный столб на небе - к длительным морозным дням.
Что нельзя делать в день Нины
- Нельзя ссориться и спорить с соседями.
- Нельзя лениться и бездельничать.
- Не следует долго спать, а лучше посвятить день работе.
- Не нужно оставлять подолгу голодными домашних животных.
27 января именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Степан, Сергей, Савва, Павел, Марк, Макар, Иосиф, Илья, Иван, Еремей, Давид, Вениамин, Аристарх, Андрей, Адам и Нина.
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