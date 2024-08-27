Свято 27 серпня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Преподобний Пімен, відомий своїм аскетичним життям і глибокою духовною мудрістю. Народився в Єгипті на межі IV-V століть. У юності він приєднався до своїх шести братів, які вели чернечий образ життя у Скитській пустелі. Пімен швидко здобув повагу серед ченців завдяки своїй відданості молитві, посту і суворим духовним практикам.

Святий проповідував поміркованість і смирення, наголошуючи, що чернець повинен бути відсторонений від земних пристрастей і спокус. Він навчав, що внутрішня боротьба з пристрастями є важливішою за зовнішні аскетичні практики. Окрім цього, вірив у силу постійної молитви, які допомагають досягти духовної чистоти та наблизитися до Бога.

Преподобний Пімен завершив свій земний шлях у спокої, залишивши по собі глибокий слід у християнстві та духовній традиції. Його поради та життєвий приклад стали джерелом натхнення для багатьох наступних поколінь вірян і церковнослужителів.

Преподобний Пімен Великий, Єгипетський (зображення: blagovist.info)

Що не можна робити сьогодні, 27 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Стояти на порозі довгий час

Гуляти весілля або свататися

Підіймати будь-що на перехресті

Робити великі та серйозні покупки

Позичати чи просити у борг гроші.

Також сьогодні рекомендується збирати горобину для зимових запасів. Українці здавна вірили, що 27 серпня є найкращим днем для збору цих ягід, адже саме зараз вони набирають максимум своїх лікувальних властивостей.

Окрім цього, за народними повір'ями, переступивши через гілку горобини та не зламавши її, можна позбутися хвороб і зміцнити своє здоров'я на довгі роки вперед.

Народні прикмети і традиції цього дня

Чутно, як вдалині гримить грім - до пізньої зими

Домашні тварини шукають тепло - чекайте похолодання

Птахи літають низько над землею - погода різко зміниться

Густий туман стелиться зі сходу сонця - скоро почнеться злива

На дубах висить багато жолудів - до сурової зими з морозами

Багато стиглих ягід на горобині - восени будуть часті дощі.

Наші предки цього дня обов'язково вирушали на риболовлю, адже вірили, що це принесе їм удачу та достаток на весь наступний рік.

Вірянам церква радить звернутися сьогодні з молитвою до святого Пімена. Здавна у нього просили щастя та здоров'я для всієї родини.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Володимир, Степан, Анфіса.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: