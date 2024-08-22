Сильні молитви до Богородиці та як їх правильно читати

Сильні молитви до Богородиці можуть допомогти у важкі часи і принести спокій. Щоб молитва була ефективною, важливо знати, як правильно її читати.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список молитов до Божої Матері та розказує, як правильно їх читати.

Як правильно молитися

Молитва до Пресвятої Богородиці повинна бути щирою і йти з глибини серця. Щоб ваші слова були почуті, важливо дотримуватися кількох правил:

Молитва повинна йти з глибини серця. Це не просто слова, а щире звернення, яке відображає вашу віру та надію.

Це не просто слова, а щире звернення, яке відображає вашу віру та надію. Відкиньте гріхи. У момент звернення до Пресвятої Діви необхідно відмовитися від гордині, злоби та інших гріхів, замінивши їх смиренням та покорою.

У момент звернення до Пресвятої Діви необхідно відмовитися від гордині, злоби та інших гріхів, замінивши їх смиренням та покорою. Молитва має бути постійною. Молитися потрібно не тільки тоді, коли виникає проблема, але й регулярно, підкріплюючи віру щоденними молитвами.

Молитися потрібно не тільки тоді, коли виникає проблема, але й регулярно, підкріплюючи віру щоденними молитвами. Віра в силу молитви. Важливо вірити, що молитва до Богородиці має величезну силу і здатна приносити захист і зцілення.

Важливо вірити, що молитва до Богородиці має величезну силу і здатна приносити захист і зцілення. Поєднання молитви і дії. Якщо ви молитеся за здоров'я під час хвороби, обов’язково зверніться до лікаря. Молитва має супроводжуватися діями, а не замінювати їх.

Якщо ви молитеся за здоров'я під час хвороби, обов’язково зверніться до лікаря. Молитва має супроводжуватися діями, а не замінювати їх. Вдячність після зцілення. Коли хвороба починає відступати, не припиняйте молитися. Продовжуйте дякувати Богородиці, Всевишньому та святим за надану допомогу.

Вважається, що звернення до Пресвятої Діви Марії, особливо під час свят, таких як Різдво Пресвятої Богородиці, приносить особливу Божественну Благодать.

Якою повинна бути молитва на Різдво Богородиці

Молитва на Різдво Богородиці може бути як стандартною, так і вираженою власними словами. Важливо молитися щиро, від серця, дякуючи та просячи заступництва Пресвятої Богородиці. Правила молитви на велике свято:

Місце молитви. Молитва може бути піднесена як у Святому Храмі, так і вдома, перед іконою.

Молитва може бути піднесена як у Святому Храмі, так і вдома, перед іконою. Хто може молитися. Молитися має право тільки той, хто був хрещеним у Православній церкві.

Молитися має право тільки той, хто був хрещеним у Православній церкві. Підготовка до молитви. Перед початком молитви важливо отримати благословення від священника православної парафії, духівника.

Перед початком молитви важливо отримати благословення від священника православної парафії, духівника. Добрі справи. Бажано перед молитвою допомогти нужденним, подати милостиню або пожертвувати на храм.

Молитва на Різдво Богородиці є особливо важливою, і її ефективність зростає, коли людина молиться з щирим серцем.

Молитви до Пресвятої Богородиці

Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь.

Під Твою Милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена.

Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші.

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Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо.

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О Маріє, Мати Відкуплення, Мати Божественної Любові і Джерело Ласк, ми любимо Тебе, рятуй нас через Незгасаюче і Наймогутніше Полум’я Любові Твого Скорботного Непорочного Серденька, тепер і в годині нашої смерті і всі душі терплячі в Чистилищі. Амінь.

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Пресвята Вседіво, Мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб він спас через Тебе душі наші. Благого Царя Мати, Пречиста і Благословенна Богородице Маріє! Милість Сина Твого і Бога нашого вилий на мою грішну душу і Твоїми молитвами настав мене на поступки благі, щоб залишок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина Чиста і Благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з біди визволяй нас, Єдина Чиста і Благословенна. Амінь.