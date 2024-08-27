Праздник 27 августа: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Преподобный Пимен, известный своей аскетической жизнью и глубокой духовной мудростью. Родился в Египте на рубеже IV-V веков. В юности он присоединился к своим шести братьям, которые вели монашеский образ жизни в Скитской пустыне. Пимен быстро получил уважение среди монахов благодаря своей преданности молитве, посту и суровым духовным практикам.

Святой проповедовал умеренность и смирение, подчеркивая, что монах должен быть отстранен от земных страстей и соблазнов. Он учил, что внутренняя борьба со страстями важнее внешних аскетических практик. Кроме того, верил в силу постоянной молитвы, помогающей достичь духовной чистоты и приблизиться к Богу.

Преподобный Пимен завершил свой земной путь в покое, оставив после себя глубокий след в христианстве и духовной традиции. Его советы и жизненный пример стали источником вдохновения для последующих поколений верующих и церковнослужителей.

Преподобный Пимен Великий, Египетский (изображение: blagovist.info)

Что нельзя делать сегодня, 27 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Стоять на пороге долгое время

Играть свадьбу или свататься

Поднимать что-либо на перекрестке

Совершать крупные и серьезные покупки

Одалживать или просить взаймы деньги.

Также сегодня рекомендуется собирать рябину для зимних запасов. Украинцы издавна верили, что 27 августа лучший день для сбора этих ягод, ведь именно сейчас они набирают максимум своих лечебных свойств.

Кроме этого, по народным поверьям, переступив через ветку рябины и не сломав ее, можно избавиться от болезней и укрепить свое здоровье на долгие годы вперед.

Народные приметы и традиции этого дня

Слышно, как вдали гремит гром - до поздней зимы

Домашние животные ищут тепло - ждите похолодания

Птицы летают низко над землей - погода резко изменится

Густой туман стелется с рассвета - скоро начнется ливень

На дубах висит много желудей - к суровой зиме с морозами

Много спелых ягод на рябине - осенью будут частые дожди.

Наши предки в этот день обязательно отправлялись на рыбалку, поскольку верили, что это принесет им удачу и изобилие на следующий год.

Верующим церковь советует обратиться сегодня с молитвой к святому Пимену. Издавна у него просили счастья и здоровья для всей семьи.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Владимир, Степан, Анфиса.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: