Свято 27 листопада: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Яків Персіянин народився в благочестивій родині християн в IV столітті. За переказами, дружина Якова розділяла християнську віру, в якій подружжя також виховувало дітей.

Яків обіймав високу посаду при дворі перського правителя Іздегерда. Спокушений багатством і ставленням царя, в одному з походів Яків приніс жертву язичницьким богам.

Дізнавшись про це, дружина Якова, а також його мати, написали святому листа з докорами. Усвідомивши свій гріх, чоловік почав плакати та молитися Господу, благаючи про прощення.

Почувши це, соратники Якова донесли про подію царю, який почав вмовляти відректись від Христа. Однак святий відмовився, обравши натомість мученицьку смерть в ім'я віри.

Яків Персіянин (зображення: blagovist.info)

Святий Паладій вів аскетичне життя пустельника в Сирії, поблизу Антіохії. За дотримання постів та безперервну молитву Бог подарував чоловіку дар чудотворення.

Одного разу, неподалік келії Паладія, розбійник вбив прохожого та кинув тіло біля оселі святого. Місцеві вирішили, що злочин вчинив пустельник, проте Паладій оживив мертвого молитвами - і чоловік вказав на справжнього вбивцю.

Що не можна робити сьогодні

Щоб не зіпсувати сьогоднішній день, не слід робити наступне:

переїдати або вживати алкогольні напої

сваритися та кричати

обговорювати чиєсь особисте життя

запрошувати незнайомців

рибалити

шити або в'язати

Оскільки 27 листопада триває Різдвяний піст, сьогодні дотримуються церковних заборон щодо раціону.

Народні прикмети і традиції цього дня

Якщо сьогодні зранку вітряно - сніг скоро розтане

27 листопада біля вікон щебечуть пташки - можуть бути хороші звістки

Сьогодні в небі яскраве сонце - незабаром будуть сильні морози

З димарів йде прямий дим - зима буде холодною

До того ж пращури вважали, що цього дня варто допомагати всім нужденним. Також 27 листопада зазвичай проводили час вдома в родинному колі - вірили, що це допоможе здобути щастя.

У кого день ангела сьогодні

27 листопада, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Андрій, Сергій, Борис, Володимир, Всеволод, Василь, Іван, Дмитро, Олексій, Микола, Роман.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Михайло, Василь, Гаврило, Віктор, Костянтин, Георгій, Сергій, Григорій, Олексій, Микола, Дмитро, Петро, Олександр, Ганна.

Які свята відзначають сьогодні в світі

Сьогодні, 27 листопада, в світі відзначають такі свята і визначні події: