Праздник 27 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Иаков Персианин родился в благочестивой семье христиан в IV веке. По преданиям, жена Иакова разделяла христианскую веру, в которой супруги также воспитывали детей.

Иаков занимал высокую должность при дворе персидского правителя Издегерда. Искушенный богатством и отношением царя, в одном из походов Иаков принес жертву языческим богам.

Узнав об этом, жена Иакова, а также его мать, написали святому письмо с упреками. Осознав свой грех, мужчина начал плакать и молиться Господу, моля про прощение.

Услышав это, соратники Иакова донесли о событии царю, который стал уговаривать отречься от Христа. Однако святой отказался, избрав мученическую смерть во имя веры.

Яков Персианин (изображение: blagovist.info)

Святой Палладий вел аскетичную жизнь отшельника в Сирии, близ Антиохии. За соблюдение постов и непрерывную молитву Бог подарил мужчине дар чудотворения.

Однажды, недалеко от кельи Паладия, разбойник убил прохожего и бросил тело у дома святого. Местные решили, что преступление совершил отшельник, однако Палладий оживил мертвого молитвами - и мужчина указал на настоящего убийцу.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не испортить сегодняшний день, не стоит делать следующее:

переедать или употреблять алкогольные напитки

ссориться и кричать

обсуждать чью-то личную жизнь

приглашать незнакомцев

рыбачить

шить или вязать

Поскольку 27 ноября продолжается Рождественский пост, сегодня соблюдаются церковные запреты по рациону.

Народные приметы и традиции этого дня

Если сегодня утром ветрено - снег скоро растает

27 ноября у окон щебечут птицы - могут быть хорошие известия

Сегодня в небе яркое солнце - вскоре будут сильные морозы

Из дымоходов идет прямой дым - зима будет холодной

К тому же предки считали, что в этот день следует помогать всем нуждающимся. Также 27 ноября обычно проводили время дома в семейном кругу - верили, что это поможет обрести счастье.

У кого день ангела сегодня

27 ноября по новому стилю день ангела отмечают владельцы таких имен: Андрей, Сергей, Борис, Владимир, Всеволод, Василий, Иван, Дмитрий, Алексей, Николай, Роман.

К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Михаил, Василий, Гаврило, Виктор, Константин, Георгий, Сергей, Григорий, Алексей, Николай, Дмитрий, Петр, Александр, Анна.

Какие праздники отмечают сегодня в мире

Сегодня, 27 ноября, в мире отмечают следующие праздники и значимые события: