Праздник 27 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 27 ноября, церковь почитает память Иакова Персиянина. Кроме того, в этот день вспоминают проповедника Палладия и соблюдают запреты Рождественского Поста.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также о том, кто празднует день ангела.
Святой Иаков Персианин родился в благочестивой семье христиан в IV веке. По преданиям, жена Иакова разделяла христианскую веру, в которой супруги также воспитывали детей.
Иаков занимал высокую должность при дворе персидского правителя Издегерда. Искушенный богатством и отношением царя, в одном из походов Иаков принес жертву языческим богам.
Узнав об этом, жена Иакова, а также его мать, написали святому письмо с упреками. Осознав свой грех, мужчина начал плакать и молиться Господу, моля про прощение.
Услышав это, соратники Иакова донесли о событии царю, который стал уговаривать отречься от Христа. Однако святой отказался, избрав мученическую смерть во имя веры.
Яков Персианин (изображение: blagovist.info)
Святой Палладий вел аскетичную жизнь отшельника в Сирии, близ Антиохии. За соблюдение постов и непрерывную молитву Бог подарил мужчине дар чудотворения.
Однажды, недалеко от кельи Паладия, разбойник убил прохожего и бросил тело у дома святого. Местные решили, что преступление совершил отшельник, однако Палладий оживил мертвого молитвами - и мужчина указал на настоящего убийцу.
Чтобы не испортить сегодняшний день, не стоит делать следующее:
Поскольку 27 ноября продолжается Рождественский пост, сегодня соблюдаются церковные запреты по рациону.
К тому же предки считали, что в этот день следует помогать всем нуждающимся. Также 27 ноября обычно проводили время дома в семейном кругу - верили, что это поможет обрести счастье.
27 ноября по новому стилю день ангела отмечают владельцы таких имен: Андрей, Сергей, Борис, Владимир, Всеволод, Василий, Иван, Дмитрий, Алексей, Николай, Роман.
К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Михаил, Василий, Гаврило, Виктор, Константин, Георгий, Сергей, Григорий, Алексей, Николай, Дмитрий, Петр, Александр, Анна.
Сегодня, 27 ноября, в мире отмечают следующие праздники и значимые события:
Недавно мы писали о том, какие церковные праздники будут в декабре 2024 года.
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При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, Украинский Католический Университет, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.