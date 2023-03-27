Свято 27 березня: що сьогодні краще не робити, щоб не було лиха

Традиції цього дня, що можна робити

В цей день варто помолитися дивотворній Феодорівській іконі Божої Матері, яка здавна шанується вірянами як заступниця сімейного добробуту, народження і виховання дітей, а також допомагає у важких пологах.

Цього дня вшановують домашню худобу, доглядають за тваринами. На цей період припадає линька тварин, тому їх ретельно чистили, заговорювали від неспокою і від лихого ока.

Наші предки в цей день лікували "дитячий переляк". Вірили, якщо дитина боїться залишатися одна, кричить по ночах, ховається під ліжком, то потрібно заговорити воду і нею умити дитя.

Також вірили, що чим більш радісно і весело проведеш цей день, тим щасливіше буде твоє життя.

Що заборонено робити в цей день

Не слід лаятися, особливо на кладовищах, могилах і біля храмів. Це вважається великим гріхом.

Працювати не забороняється, але важка фізична праця 27 березня небажана.

Не рекомендується в цей день починати нові справи. Успіху в них не буде.

Не можна брати в руки ніж або інший гострий предмет, бо накличете на всю сім’ю нещастя та сильні сварки.

Цього дня по можливості намагайтеся не дивитися в дзеркало. Особливо це стосується людей похилого віку.

Не можна полювати, брати в руки зброю, колоти дрова і точити ножі - це до нещастя.

Прикмети на Федора

Якщо 27 мороз, то холодно буде ще тиждень.

Якщо будуть дощі з громом, то літо буде спекотним та сухим.

Хмари швидко і високо пливуть - до гарної погоди.

Туман в цей день - до непогожого літа.

Якщо буде сонячна погода, то невдовзі прийде похолодання.

День ангела святкують:

Бенедикт, Роман, Ростислав.