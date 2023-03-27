Свято 27 березня: що сьогодні краще не робити, щоб не було лиха

27 березня за православною традицією вшановуються пам'ять Святого Венедикта Нурсійського, який був родоначальником західного чернечого руху. Також сьогодні шанують образ Пресвятої Богородиці "Феодорівської". Цей день в народі називають Венедиктів день, Федір-скотник, і має він особливі традиції й заборони.
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В цей день варто помолитися дивотворній Феодорівській іконі Божої Матері, яка здавна шанується вірянами як заступниця сімейного добробуту, народження і виховання дітей, а також допомагає у важких пологах.
Цього дня вшановують домашню худобу, доглядають за тваринами. На цей період припадає линька тварин, тому їх ретельно чистили, заговорювали від неспокою і від лихого ока.
Наші предки в цей день лікували "дитячий переляк". Вірили, якщо дитина боїться залишатися одна, кричить по ночах, ховається під ліжком, то потрібно заговорити воду і нею умити дитя.
Також вірили, що чим більш радісно і весело проведеш цей день, тим щасливіше буде твоє життя.
Бенедикт, Роман, Ростислав.
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