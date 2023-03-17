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Церковний календар на квітень 2023: головні дати найособливішого місяця

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П'ятниця 17 березня 2023 07:01
Церковний календар на квітень 2023: головні дати найособливішого місяця Церковний календар на квітень 2023 (колаж Syler)
Автор: Світлана Мащенко

Квітень 2023 - особливий місяць, адже ми святкуватимемо головне церковне свято вірян - Воскресіння Христове, або ж Великдень. Окрім цього українці відзначать ряд дуже важливих свят, через які квітень можна назвати найголовнішим місяцем церковного календаря.

Дізнайтеся подробиці в матеріалі Styler нижче.

Головними святами квітня 2023 стануть такі:

  • Благовіщення Пресвятої Богородиці

У християнстві блага вістка від архангела Гавриїла до Діви Марії про те, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Ісуса Христа, Сина Божого, Месію.

Входить до ряду дванадесятих свят, третє за значенням свято після Великодня і Різдва Христового, щороку святкується 7 квітня.

  • Вербна неділя

Це шоста неділя Великого Посту, яка припадає за 7 днів до Великодня, тож дата щороку змінюється. Великий Тиждень, який ще називається Страсним, розпочинається Вербною неділею.

Багатьма мовами світу вона називається Пальмовою неділею - з огляду на гілки пальм, що їх стелили на дорогу під час в'їзду Господа Ісуса в Єрусалим. Цьогоріч відзначається 9 квітня.

  • Великдень - Воскресіння Христове

Найдавніше християнське свято, головне свято богослужебного року, встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа.

Щороку дата Великодня змінюється, 2023-го це буде 16 квітня.

  • Радониця (Проводи)

Головний поминальний день року. За традицією свято відзначається першого вівторка після Великоднього тижня.

У щорічному календарі поминальний день немає чітко фіксованої дати - Радониця у 2023 році випадає на 25 квітня.

Усі важливі свята квітня 2023

  • 2 квітня - Тиждень 5-й Великого посту;
  • 7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці;
  • 8 квітня - Лазарєва субота;
  • 9 квітня - Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя);
  • 10 квітня - Великий Понеділок;
  • 11 квітня - Великий Вівторок;
  • 12 квітня - Велика Середа;
  • 13 квітня - Великий Четвер. Таємна вечеря;
  • 14 квітня - Велика П’ятниця. Розп’яття Христа;
  • 15 квітня - Велика Субота. Останній день Великого посту;
  • 16 квітня - Великдень, Світле Христове Воскресіння;
  • 17 квітня - Перший день після Великоднього тижня;
  • 23 квітня - Останній день Великоднього тижня;
  • 25 квітня - Радониця, або Проводи - найголовніший поминальний день року;
  • 30 квітня - Тиждень 3-й після Великодня.

Раніше ми писали також, які державні свята нас чекають у квітні 2023, і скільки вихідних буде.

Також дізнайтеся, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями і чи будуть довгі вихідні.

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