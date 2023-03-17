Церковний календар на квітень 2023: головні дати найособливішого місяця
Квітень 2023 - особливий місяць, адже ми святкуватимемо головне церковне свято вірян - Воскресіння Христове, або ж Великдень. Окрім цього українці відзначать ряд дуже важливих свят, через які квітень можна назвати найголовнішим місяцем церковного календаря.
Дізнайтеся подробиці в матеріалі Styler нижче.
Головними святами квітня 2023 стануть такі:
- Благовіщення Пресвятої Богородиці
У християнстві блага вістка від архангела Гавриїла до Діви Марії про те, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Ісуса Христа, Сина Божого, Месію.
Входить до ряду дванадесятих свят, третє за значенням свято після Великодня і Різдва Христового, щороку святкується 7 квітня.
- Вербна неділя
Це шоста неділя Великого Посту, яка припадає за 7 днів до Великодня, тож дата щороку змінюється. Великий Тиждень, який ще називається Страсним, розпочинається Вербною неділею.
Багатьма мовами світу вона називається Пальмовою неділею - з огляду на гілки пальм, що їх стелили на дорогу під час в'їзду Господа Ісуса в Єрусалим. Цьогоріч відзначається 9 квітня.
- Великдень - Воскресіння Христове
Найдавніше християнське свято, головне свято богослужебного року, встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа.
Щороку дата Великодня змінюється, 2023-го це буде 16 квітня.
- Радониця (Проводи)
Головний поминальний день року. За традицією свято відзначається першого вівторка після Великоднього тижня.
У щорічному календарі поминальний день немає чітко фіксованої дати - Радониця у 2023 році випадає на 25 квітня.
Усі важливі свята квітня 2023
- 2 квітня - Тиждень 5-й Великого посту;
- 7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 8 квітня - Лазарєва субота;
- 9 квітня - Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя);
- 10 квітня - Великий Понеділок;
- 11 квітня - Великий Вівторок;
- 12 квітня - Велика Середа;
- 13 квітня - Великий Четвер. Таємна вечеря;
- 14 квітня - Велика П’ятниця. Розп’яття Христа;
- 15 квітня - Велика Субота. Останній день Великого посту;
- 16 квітня - Великдень, Світле Христове Воскресіння;
- 17 квітня - Перший день після Великоднього тижня;
- 23 квітня - Останній день Великоднього тижня;
- 25 квітня - Радониця, або Проводи - найголовніший поминальний день року;
- 30 квітня - Тиждень 3-й після Великодня.
Раніше ми писали також, які державні свята нас чекають у квітні 2023, і скільки вихідних буде.
Також дізнайтеся, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями і чи будуть довгі вихідні.