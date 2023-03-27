Праздник 27 марта: что сегодня лучше не делать, чтобы не было беды

27 марта по православной традиции чествуют память Святого Венедикта Нурсийского, который был родоначальником западного монашеского движения. Также сегодня чтят образ Пресвятой Богородицы "Феодоровской". Этот день в народе называют Венедиктов день, Федор-Скотник, и имеет он особые традиции и запреты.
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В этот день стоит помолиться чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери, которая издавна почитается верующими как покровительница семейного благополучия, рождения и воспитания детей, а также помогает в трудных родах.
В этот день почитают домашний скот, ухаживают за животными. На этот период приходится линька животных, поэтому их тщательно чистили, заговаривали от беспокойства и злого глаза.
Наши предки в этот день лечили "детский испуг". Верили, если ребенок боится оставаться один, кричит по ночам, прячется под кроватью, то нужно заговорить воду и ею умыть ребенка.
Также верили, что чем радостнее и веселее проведешь этот день, тем счастливее будет твоя жизнь.
Бенедикт, Роман, Ростислав.
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