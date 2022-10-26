Свято 26 жовтня: що треба зробити сьогодні, щоб привернути щастя

26 жовтня 2022 року за релігійним календарем вшановують пам'ять мучеників Карпа, єпископа Фіатірійського, диякона Папіла, його сестри Агафоніки та мученика Агафодора. В народі свято має назви день Карпа, Агафонів день, Злата-онучница, і звісно ж до нього приурочені особливі традиції.
Що можна і не можна робити в цей день, у кого іменини - читайте нижче в матеріалі Styler.
Колись наші предки влаштовували банний день та ходили паритися до лазні, щоб зміцнити імунітет перед суровою зимою, та захиститись від хвороб. У народі вірили, що, дотримуючись цієї традиції, можна привернути щастя.
Для цього ритуалу використовували трав’яні відвари, ефірні олії або ялинкові гілки, щоб наповнити приміщення цілющим ароматом.
При цьому не можна заходити в лазню одному, вночі або після того, як сяде сонце. Вважалося, що духи, що там живуть, можуть нашкодити.
Також не можна заходити паритися з хрестом на шиї. Його треба зняти, тричі прочитавши молитву "Отче Наш".
В цей день господарі будинку приводили в порядок лазню, лагодили та прибирали.
Вважається, що 26 жовтня легко захворіти. У цей день потрібно тепло одягатися, берегти ноги і шию.
День ангела святкують люди з такими іменами: Микита, Альфред, Веніамін, Злата, Трохим.
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