Свято 26 жовтня: що треба зробити сьогодні, щоб привернути щастя

Звичаї сьогодні, що треба зробити

Колись наші предки влаштовували банний день та ходили паритися до лазні, щоб зміцнити імунітет перед суровою зимою, та захиститись від хвороб. У народі вірили, що, дотримуючись цієї традиції, можна привернути щастя.

Для цього ритуалу використовували трав’яні відвари, ефірні олії або ялинкові гілки, щоб наповнити приміщення цілющим ароматом.

При цьому не можна заходити в лазню одному, вночі або після того, як сяде сонце. Вважалося, що духи, що там живуть, можуть нашкодити.

Також не можна заходити паритися з хрестом на шиї. Його треба зняти, тричі прочитавши молитву "Отче Наш".

В цей день господарі будинку приводили в порядок лазню, лагодили та прибирали.

Вважається, що 26 жовтня легко захворіти. У цей день потрібно тепло одягатися, берегти ноги і шию.

Прикмети на Карпа:

Півень ввечері несподівано почав кукурікати - до зміни погоди.

Півні рано вранці заспівали - чекай потепління.

Хмари з півдня швидко по небу біжать - до негоди.

Сонце сходить з-за хмар - до зміни погоди.

Хмари червоні - до дощу, а якщо з півдня йдуть - до поривчастого вітру.

Міцні ранкові заморозки віщують скорий прихід зими.

Якщо ховають носи коти, то чекати заморозків.

День ангела святкують люди з такими іменами: Микита, Альфред, Веніамін, Злата, Трохим.

Що не можна робити в цей день

Сваритися, лихословити та бажати зла будь-кому.

Починати нові справи або планувати поїздки, адже вони будуть невдалими.

Зловживати алкогольними напоями.

Ворожити на картах або виконувати будь-які містичні обряди.

Розповідати про свої досягнення, щоб не втратити щось цінне в житті.

Довіряти незнайомцям, бо можна попастися на обман.

Надягати чорне - не до добра.

Молодим дівчатам не можна виходити за водою поодинці.

​