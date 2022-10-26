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Праздник 26 октября: что нужно сделать сегодня, чтобы привлечь счастье

Фото: Какой праздник 26 октября (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

26 октября 2022 года по религиозному календарю чтят память мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилла, его сестры Агафоники и мученика Агафодора. В народе праздник имеет названия день Карпа, Агафонов день, Злата-онучница, и, конечно же, к нему приурочены особые традиции.

Что можно и нельзя делать в этот день, у кого именины – читайте ниже в материале Styler.

Обычаи сегодня, что нужно сделать

Когда-то наши предки устраивали банный день и ходили париться в баню, чтобы укрепить иммунитет перед суровой зимой и защититься от болезней. В народе верили, что соблюдая эту традицию, можно привлечь счастье.

Для этого ритуала использовали травяные отвары, эфирные масла или еловые ветки, чтобы наполнить помещение целебным ароматом.

При этом нельзя заходить в баню одному, ночью или после того, как сядет солнце. Считалось, что живущие там духи могут навредить.

Также нельзя заходить париться с крестом на шее. Его нужно снять, трижды прочитав молитву "Отче Наш".

В этот день хозяева дома приводили в порядок баню, чинили и убирали.

Считается, что 26 октября легко заболеть. В этот день нужно тепло одеваться, беречь ноги и шею.

Приметы на Карпа:

  • Петух вечером неожиданно начал кукарекать – к смене погоды.
  • Полнолуние рано утром спели – жди потепления.
  • Облака с юга быстро по небу бегут – к непогоде.
  • Солнце сходит из-за облаков – до смены погоды.
  • Облака красные – к дождю, а если с юга уходят – к порывистому ветру.
  • Крепкие утренние заморозки предвещают скорый приход зимы.
  • Если прячут носы кошки, то ждать заморозков.

День ангела празднуют люди со следующими именами: Никита, Альфред, Вениамин, Злата, Трофим.

Что нельзя делать в этот день

  • Ссориться, злословить и желать зла любому.
  • Начинать новые дела или планировать поездки, ведь они будут неудачными.
  • Злоупотреблять алкогольными напитками.
  • Гадать на картах или выполнять любые мистические обряды.
  • Рассказывать о своих достижениях, чтобы не потерять что-либо ценное в жизни.
  • Доверять незнакомцам, потому что можно попасть на обман.
  • Надевать черное – не к добру.
  • Молодым девушкам нельзя выходить за водой в одиночку.

Раньше мы писали, когда Пасха, Троица и Вербное воскресенье в 2022 году.

Читайте также, когда в Украине родительские субботы в ноябре.

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