Свято 26 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 26 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого великомученика Димитрія Мироточця за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий Димитрій народився в Солуні (сучасна Греція) в заможній християнській сім'ї. Його батько, святий Василій, обіймав посаду міського правителя. Після смерті батька Димитрій успадкував керівництво містом і віддано дотримувався християнських цінностей, активно захищаючи вірян від гонінь.
За часів імператора Максиміана (305-311 роки) почалися жорстокі переслідування християн. Димитрій був заарештований через свою вірність християнським переконанням та відмову поклонятися язичницьким богам. Пізніше його стратили. За легендою, під час поховання його тіла з нього почало витікати миро, що підтвердило його святість і дало йому титул "Мироточець".
Після своєї смерті святий Димитрій здійснив багато чудес, ставши покровителем воїнів і захисником християн. Його культ поширився на всю Європу, зокрема в країнах Східної та Центральної Європи, де його вважають одним із найшанованіших святих.
Димитрій Солунський (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується брати до рук незнайомі предмети, аби не скоротити свого життя. Крім цього, утримуйтесь від недобрих вчинків, адже вони можуть повернутися до вас удвічі сильніше.
У цей день важливо не тільки відвідати церкву, а й щиро помолитися святому Димитрію про захист для всіх, хто в небезпеці, зокрема для воїнів, що охороняють рідну землю. Його вважають могутнім заступником, і прохання про силу та безпеку особливо дієве в цей святий день.
Сьогодні іменини святкують: Антон, Опанас, Василь, Дмитро.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про традиції та заборони Собору архистратига Михаїла.
Також дізнайтеся, у які дні слід міняти постільну білизну, щоб залучити удачу та щастя до вашого життя.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.