Свято 26 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Димитрій народився в Солуні (сучасна Греція) в заможній християнській сім'ї. Його батько, святий Василій, обіймав посаду міського правителя. Після смерті батька Димитрій успадкував керівництво містом і віддано дотримувався християнських цінностей, активно захищаючи вірян від гонінь.

За часів імператора Максиміана (305-311 роки) почалися жорстокі переслідування християн. Димитрій був заарештований через свою вірність християнським переконанням та відмову поклонятися язичницьким богам. Пізніше його стратили. За легендою, під час поховання його тіла з нього почало витікати миро, що підтвердило його святість і дало йому титул "Мироточець".

Після своєї смерті святий Димитрій здійснив багато чудес, ставши покровителем воїнів і захисником християн. Його культ поширився на всю Європу, зокрема в країнах Східної та Центральної Європи, де його вважають одним із найшанованіших святих.

Димитрій Солунський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 26 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити і сваритися

Прати і прасувати одяг

Займатися роботою по дому.

Також не рекомендується брати до рук незнайомі предмети, аби не скоротити свого життя. Крім цього, утримуйтесь від недобрих вчинків, адже вони можуть повернутися до вас удвічі сильніше.

Народні прикмети і традиції цього дня

Морозно і пішов сніг - зима буде холодною

Якщо опадів немає - зима прийде не скоро

Весь день тепла погода - до ранньої, м’якої зими

Схід сонця червоний - вдень буде вітряно.

У цей день важливо не тільки відвідати церкву, а й щиро помолитися святому Димитрію про захист для всіх, хто в небезпеці, зокрема для воїнів, що охороняють рідну землю. Його вважають могутнім заступником, і прохання про силу та безпеку особливо дієве в цей святий день.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Антон, Опанас, Василь, Дмитро.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: