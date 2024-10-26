Праздник 26 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Димитрий родился в Солуне (современная Греция) в богатой христианской семье. Его отец, святой Василий, занимал должность городского правителя. После смерти отца Димитрий унаследовал руководство городом и преданно придерживался христианских ценностей, активно защищая верующих от гонений.

Во времена императора Максимиана (305-311 годы) начались жестокие преследования христиан. Димитрий был арестован из-за своей верности христианским убеждениям и отказом поклоняться языческим богам. Позже его казнили. По легенде, во время погребения его тела из него начало вытекать миро, что подтвердило его святость и дало ему титул Мироточец.

После своей смерти святой Димитрий совершил много чудес, став покровителем воинов и защитником христиан. Его культ распространился на всю Европу, в частности в странах Восточной и Центральной Европы, где он считается одним из самых почитаемых святых.

Димитрий Солунский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 26 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить и ссориться

Стирать и гладить одежду

Заниматься работой по дому.

Также не рекомендуется брать в руки незнакомые предметы, чтобы не сократить свою жизнь. Кроме этого, воздерживайтесь от недобрых поступков, ведь они могут вернуться к вам вдвое сильнее.

Народные приметы и традиции этого дня

Морозно и пошел снег - зима будет холодной

Если осадков нет - зима придет не скоро

Весь день тепло - к ранней, мягкой зиме

Восход солнца красный - днем будет ветрено.

В этот день важно не только посетить церковь, но и искренне помолиться святому Димитрию о защите всех, кто в опасности, в частности для воинов, охраняющих родную землю. Его считают могущественным покровителем, и просьба о силе и безопасности особенно действенна в этот святой день.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: