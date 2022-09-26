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Свято 26 вересня: що можна й не можна робити в цей особливий день

Фото: Яке свято 26 вересня: (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

26 вересня 2022 року за православною традицією вшановується пам'ять святого Корнилія, римського сотника, який творив своєю молитвою чудеса У народі це свято прийнято називати Корнилів день, Корнилля або Корнилій.

Що можна й не можна робити в цей особливий день, прикмети, традиції й дні ангела - нижче в матеріалі Styler.

Іменинники сьогодні:

Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук’ян, Петро, Юліан. Обов'язково привітайте рідних і близьких, хто носить таке ім'я.

Традиції свята, що треба зробити

Вважається, що до цього дня треба зібрати весь врожай на городі. Не зібрати городину до Корнилія - погана прикмета. Адже потім всякий корінь в землі не рости, а мерзнути буде.

Із зібраних овочів наші предки в цей день готували різні страви. В особливій пошані була редька, яка вважалася королевою овочів. Їй приписували чудові властивості природного антибіотика і імуностимулятора. З овочем обходилися дуже дбайливо, заготовлюючи його в погребі на тривале зберігання.

Традиційною стравою в цей день була редька (з медом) і борщ.

Цікаво, що якщо дівчині не подобався хлопець, вона не гарбуз йому виносила, а годувала стравою з редьки, щоб відвадити від себе.

26 вересня - хороший день, щоб посадити яблуню і смородину, підрізати кущі, полити квіти.

Фото: Наші предки дуже шанували редьку (pixabay)

Прикмети на Корнилія

  • Кури линяють - зима буде теплою;
  • Постояти під дощем - очиститися і оздоровитися на весь прийдешній рік;
  • Якщо до Корнилія дня всі граки полетять на південь - скоро піде сніг.
  • З’їж в цей день редьку - хворіти будеш рідко;
  • Якщо молодята з’їдять одну на двох редьку з медом - їх подружнє щастя буде довгим, на радість всім навколо!
  • Якщо вам сьогодні даватимуть поради - не ігноруйте їх. Можливо, така підказка зовсім скоро стане вам у нагоді.
  • Той, хто в цей день народився, буде жити довго і яскраво.

Що не можна робити 26 вересня

У цей день небажано грати весілля, свататися або влаштовувати галасливі вечірки.

Прибирати в будинку також не варто, якщо дуже хочеться, то можна зробити перестановку.

Краще залишатися вдома і не планувати далекі прогулянки чи поїздки.

Не можна цього дня ворожити на дзеркалі, це може призвести до великого нещастя.

Заборонено лаятися, злословити і брехати.

Також читайте, коли в Україні День вчителя, і як правильно привітати любих педагогів зі святом.

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