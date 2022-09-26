RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Праздник 26 сентября: что можно и нельзя делать в этот особенный день

Фото: Какой праздник 26 сентября: (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

26 сентября 2022 года по православной традиции почитается память святого Корнилия, римского сотника, творившего своей молитвой чудеса. В народе этот праздник принято называть Корнилов день, Корнилья или Корнилий.

Что можно и нельзя делать в этот особый день, приметы, традиции и дни ангела - ниже в материале Styler.

Именинники сегодня:

Валериан, Илья, Корнелий, Леонтий, Лукьян, Петр, Юлиан. Обязательно поздравьте родных и близких, кто носит такое имя.

Традиции праздника, что нужно сделать

Считается, что до этого дня нужно собрать весь урожай на огороде. Не собрать овощи до Корнилия - плохая примета. Ведь потом всякий корень в земле не расти, а мерзнуть будет.

Из собранных овощей наши предки в этот день готовили разные блюда. В особом почете была редька, считавшаяся королевой овощей. Ей приписывали отличные свойства природного антибиотика и иммуностимулятора. С овощем обращались очень бережно, заготавливая его в погребе на длительное хранение.

Традиционным блюдом в этот день была редька (с медом) и борщ.

Интересно, что если девушке не нравился парень, она не тыкву ему выносила, а кормила блюдом из редьки, чтобы отвадить от себя.

26 сентября - хороший день, чтобы посадить яблоню и смородину, подрезать кусты, полить цветы.

Фото: Наши предки очень уважали редьку (pixabay)

Приметы на Корнилия

  • Куры линяют - зима будет теплой;
  • Постоять под дождем - очиститься и оздоровиться на весь грядущий год;
  • Если в Корнилий день все грачи полетят на юг - скоро пойдет снег.
  • Съешь в этот день редьку - болеть будешь редко;
  • Если молодожены съедят одну на двоих редьку с медом - их супружеское счастье будет долгим, к радости всем вокруг;
  • Если вам сегодня будут давать советы - не игнорируйте их. Возможно, такая подсказка совсем скоро пригодится вам.
  • Родившийся в этот день будет жить долго и ярко.

Что нельзя делать 26 сентября

В этот день нежелательно играть свадьбу, свататься или устраивать шумные вечеринки.

Убирать в доме тоже не стоит, если очень хочется, то можно произвести перестановку.

Лучше оставаться дома и не планировать дальние прогулки или поездки.

Нельзя в этот день гадать на зеркале, это может привести к большому несчастью.

Запрещено ругаться, злословить и врать.

Также читайте,когда в Украине День учителя и как правильно поздравить любых педагогов с праздником.

Ранее мы писали о праздниках и выходных октября 2022 года. Стало известно, будут ли дополнительные выходные на Покров.

Читайте РБК-Украина в Google News
святаПраздники в Украине