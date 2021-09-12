День учителя в Украине 2021: когда и как нужно поздравить педагогов

День учителя в Украине ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. Дата постоянно меняется, но выпадает на первые числа месяца – в 2021 году поздравлять педагогов будем 3 октября. Так как день учителя выпадает всегда на воскресенье, то все поздравительные мероприятия происходят накануне в пятницу или в понедельник.

Что нужно знать про День учителя, как его отмечают в Украине – читайте в нашем материале ниже.

День учителя на официальном уровне в Украине начали отмечать еще в 1980 году. Стоит отметить, что в первое воскресенье октября педагогов поздравляют только в бывших странах Советского Союза.

Многие страны мира поздравляют учителей 5 октября – во Всемирный день Учителя, который был установлен ЮНЕСКО.

Традиции на День учителя

Всех преподавателей в этот день традиционно поздравляют цветами, сладостями, открытками, теплыми словами.

Ученики организовывают концерты и различные мероприятия, а уроки в этот день обычно сокращенные.

Одной из традиций, которые прижились за последние годы, стал "День самоуправления". Старшеклассники берут на себя управление школой, проводят уроки в младших классах и дают учителям немного отдохнуть.

В День учителя школу обычно навещают те, кто ее уже давно окончил. Это стало доброй традицией, чтобы выразить свое уважение и благодарность педагогам даже через много лет.

Интересные факты

Слово "педагог" появилось в Древней Греции. Так назвали людей, которые в буквальном смысле являлись "ведущим ребенка". Обычно это были домашние работники, которые не могли выполнять тяжелую физическую работу.

На них была возложена функция отводить детей в школу, забирать их оттуда, гулять с ними, ухаживать за ними и заниматься различными науками.