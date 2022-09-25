День вчителя 2022: коли і як правильно вітати українських педагогів
День вчителя для Українців - одне з найважливіших професійних свят, адже своїх вчителів, особливо перших, ми запам'ятовуємо на все життя.
Як і коли правильно вітати педагогів, читайте нижче в матеріалі Styler.
Коли відзначають День вчителя в Україні
Традиційно, свято відзначається в першу неділю жовтня, тому дата постійно змінюється.
Цьогоріч педагогів треба вітати 2 жовтня. Позаяк День вчителя - це завжди неділя, всі вітальні заходи відбуваються напередодні - в п'ятницю. А в неділю можна ще раз привітати педагога, наприклад, надіславши гарну картинку, або зателефонувавши.
Цікаво, що в першу неділю жовтня педагогів вітають тільки в колишніх країнах Радянського Союзу. Таку традицію започаткували в 1980 році, назвавши свято - День працівників освіти.
Багато країн вітають педагогів 5 жовтня - у Всесвітній день вчителя, який був встановлений ЮНЕСКО.
Фото: У День вчителя вітають педагогів з професійним святом (freepik)
Традиції на День вчителя
Всіх викладачів в цей день традиційно вітають квітами, солодощами, листівками, теплими словами. Хоча від таких подарунків останнім часом стараються відмовлятися, адже для подарунків батьки учнів "скидаються добровільно-примусово".
Учні організовують концерти та різні заходи, а уроки в цей день зазвичай скорочені.
Цікавою традицією є "День самоврядування", коли старшокласники беруть на себе управління школою, проводять уроки в молодших класах і дають вчителям трохи відпочити.
Також у цей день можна завітати до школи випускникам і привітати своїх улюблених вчителів - особливо класних керівників чи перших вчителів.
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