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День вчителя 2022: коли і як правильно вітати українських педагогів

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Неділя 25 вересня 2022 16:34
День вчителя 2022: коли і як правильно вітати українських педагогів Фото: Коли в Україні День вчителя (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

День вчителя для Українців - одне з найважливіших професійних свят, адже своїх вчителів, особливо перших, ми запам'ятовуємо на все життя.

Як і коли правильно вітати педагогів, читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли відзначають День вчителя в Україні

Традиційно, свято відзначається в першу неділю жовтня, тому дата постійно змінюється.

Цьогоріч педагогів треба вітати 2 жовтня. Позаяк День вчителя - це завжди неділя, всі вітальні заходи відбуваються напередодні - в п'ятницю. А в неділю можна ще раз привітати педагога, наприклад, надіславши гарну картинку, або зателефонувавши.

Цікаво, що в першу неділю жовтня педагогів вітають тільки в колишніх країнах Радянського Союзу. Таку традицію започаткували в 1980 році, назвавши свято - День працівників освіти.

Багато країн вітають педагогів 5 жовтня - у Всесвітній день вчителя, який був встановлений ЮНЕСКО.

День вчителя 2022: коли і як правильно вітати українських педагогів

Фото: У День вчителя вітають педагогів з професійним святом (freepik)

Традиції на День вчителя

Всіх викладачів в цей день традиційно вітають квітами, солодощами, листівками, теплими словами. Хоча від таких подарунків останнім часом стараються відмовлятися, адже для подарунків батьки учнів "скидаються добровільно-примусово".

Учні організовують концерти та різні заходи, а уроки в цей день зазвичай скорочені.

Цікавою традицією є "День самоврядування", коли старшокласники беруть на себе управління школою, проводять уроки в молодших класах і дають вчителям трохи відпочити.

Також у цей день можна завітати до школи випускникам і привітати своїх улюблених вчителів - особливо класних керівників чи перших вчителів.

Раніше ми писали про свята і вихідні жовтня 2022. Стало відомо, чи будуть додаткові вихідні на Покрову.

Також читайте про графік шкільних канікул на 2022-2023 роки.

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