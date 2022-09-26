Свято 26 вересня: що можна й не можна робити в цей особливий день
26 вересня 2022 року за православною традицією вшановується пам'ять святого Корнилія, римського сотника, який творив своєю молитвою чудеса У народі це свято прийнято називати Корнилів день, Корнилля або Корнилій.
Що можна й не можна робити в цей особливий день, прикмети, традиції й дні ангела - нижче в матеріалі Styler.
Іменинники сьогодні:
Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук’ян, Петро, Юліан. Обов'язково привітайте рідних і близьких, хто носить таке ім'я.
Традиції свята, що треба зробити
Вважається, що до цього дня треба зібрати весь врожай на городі. Не зібрати городину до Корнилія - погана прикмета. Адже потім всякий корінь в землі не рости, а мерзнути буде.
Із зібраних овочів наші предки в цей день готували різні страви. В особливій пошані була редька, яка вважалася королевою овочів. Їй приписували чудові властивості природного антибіотика і імуностимулятора. З овочем обходилися дуже дбайливо, заготовлюючи його в погребі на тривале зберігання.
Традиційною стравою в цей день була редька (з медом) і борщ.
Цікаво, що якщо дівчині не подобався хлопець, вона не гарбуз йому виносила, а годувала стравою з редьки, щоб відвадити від себе.
26 вересня - хороший день, щоб посадити яблуню і смородину, підрізати кущі, полити квіти.
Фото: Наші предки дуже шанували редьку (pixabay)
Прикмети на Корнилія
- Кури линяють - зима буде теплою;
- Постояти під дощем - очиститися і оздоровитися на весь прийдешній рік;
- Якщо до Корнилія дня всі граки полетять на південь - скоро піде сніг.
- З’їж в цей день редьку - хворіти будеш рідко;
- Якщо молодята з’їдять одну на двох редьку з медом - їх подружнє щастя буде довгим, на радість всім навколо!
- Якщо вам сьогодні даватимуть поради - не ігноруйте їх. Можливо, така підказка зовсім скоро стане вам у нагоді.
- Той, хто в цей день народився, буде жити довго і яскраво.
Що не можна робити 26 вересня
У цей день небажано грати весілля, свататися або влаштовувати галасливі вечірки.
Прибирати в будинку також не варто, якщо дуже хочеться, то можна зробити перестановку.
Краще залишатися вдома і не планувати далекі прогулянки чи поїздки.
Не можна цього дня ворожити на дзеркалі, це може призвести до великого нещастя.
Заборонено лаятися, злословити і брехати.
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