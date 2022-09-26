Праздник 26 сентября: что можно и нельзя делать в этот особенный день
26 сентября 2022 года по православной традиции почитается память святого Корнилия, римского сотника, творившего своей молитвой чудеса. В народе этот праздник принято называть Корнилов день, Корнилья или Корнилий.
Что можно и нельзя делать в этот особый день, приметы, традиции и дни ангела - ниже в материале Styler.
Именинники сегодня:
Валериан, Илья, Корнелий, Леонтий, Лукьян, Петр, Юлиан. Обязательно поздравьте родных и близких, кто носит такое имя.
Традиции праздника, что нужно сделать
Считается, что до этого дня нужно собрать весь урожай на огороде. Не собрать овощи до Корнилия - плохая примета. Ведь потом всякий корень в земле не расти, а мерзнуть будет.
Из собранных овощей наши предки в этот день готовили разные блюда. В особом почете была редька, считавшаяся королевой овощей. Ей приписывали отличные свойства природного антибиотика и иммуностимулятора. С овощем обращались очень бережно, заготавливая его в погребе на длительное хранение.
Традиционным блюдом в этот день была редька (с медом) и борщ.
Интересно, что если девушке не нравился парень, она не тыкву ему выносила, а кормила блюдом из редьки, чтобы отвадить от себя.
26 сентября - хороший день, чтобы посадить яблоню и смородину, подрезать кусты, полить цветы.
Фото: Наши предки очень уважали редьку (pixabay)
Приметы на Корнилия
- Куры линяют - зима будет теплой;
- Постоять под дождем - очиститься и оздоровиться на весь грядущий год;
- Если в Корнилий день все грачи полетят на юг - скоро пойдет снег.
- Съешь в этот день редьку - болеть будешь редко;
- Если молодожены съедят одну на двоих редьку с медом - их супружеское счастье будет долгим, к радости всем вокруг;
- Если вам сегодня будут давать советы - не игнорируйте их. Возможно, такая подсказка совсем скоро пригодится вам.
- Родившийся в этот день будет жить долго и ярко.
Что нельзя делать 26 сентября
В этот день нежелательно играть свадьбу, свататься или устраивать шумные вечеринки.
Убирать в доме тоже не стоит, если очень хочется, то можно произвести перестановку.
Лучше оставаться дома и не планировать дальние прогулки или поездки.
Нельзя в этот день гадать на зеркале, это может привести к большому несчастью.
Запрещено ругаться, злословить и врать.
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