ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Праздник 26 сентября: что можно и нельзя делать в этот особенный день

Новина українською →
Понедельник 26 сентября 2022 06:00
Праздник 26 сентября: что можно и нельзя делать в этот особенный день Фото: Какой праздник 26 сентября: (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

26 сентября 2022 года по православной традиции почитается память святого Корнилия, римского сотника, творившего своей молитвой чудеса. В народе этот праздник принято называть Корнилов день, Корнилья или Корнилий.

Что можно и нельзя делать в этот особый день, приметы, традиции и дни ангела - ниже в материале Styler.

Именинники сегодня:

Валериан, Илья, Корнелий, Леонтий, Лукьян, Петр, Юлиан. Обязательно поздравьте родных и близких, кто носит такое имя.

Традиции праздника, что нужно сделать

Считается, что до этого дня нужно собрать весь урожай на огороде. Не собрать овощи до Корнилия - плохая примета. Ведь потом всякий корень в земле не расти, а мерзнуть будет.

Из собранных овощей наши предки в этот день готовили разные блюда. В особом почете была редька, считавшаяся королевой овощей. Ей приписывали отличные свойства природного антибиотика и иммуностимулятора. С овощем обращались очень бережно, заготавливая его в погребе на длительное хранение.

Традиционным блюдом в этот день была редька (с медом) и борщ.

Интересно, что если девушке не нравился парень, она не тыкву ему выносила, а кормила блюдом из редьки, чтобы отвадить от себя.

26 сентября - хороший день, чтобы посадить яблоню и смородину, подрезать кусты, полить цветы.

Праздник 26 сентября: что можно и нельзя делать в этот особенный день

Фото: Наши предки очень уважали редьку (pixabay)

Приметы на Корнилия

  • Куры линяют - зима будет теплой;
  • Постоять под дождем - очиститься и оздоровиться на весь грядущий год;
  • Если в Корнилий день все грачи полетят на юг - скоро пойдет снег.
  • Съешь в этот день редьку - болеть будешь редко;
  • Если молодожены съедят одну на двоих редьку с медом - их супружеское счастье будет долгим, к радости всем вокруг;
  • Если вам сегодня будут давать советы - не игнорируйте их. Возможно, такая подсказка совсем скоро пригодится вам.
  • Родившийся в этот день будет жить долго и ярко.

Что нельзя делать 26 сентября

В этот день нежелательно играть свадьбу, свататься или устраивать шумные вечеринки.

Убирать в доме тоже не стоит, если очень хочется, то можно произвести перестановку.

Лучше оставаться дома и не планировать дальние прогулки или поездки.

Нельзя в этот день гадать на зеркале, это может привести к большому несчастью.

Запрещено ругаться, злословить и врать.

Также читайте,когда в Украине День учителя и как правильно поздравить любых педагогов с праздником.

Ранее мы писали о праздниках и выходных октября 2022 года. Стало известно, будут ли дополнительные выходные на Покров.

Читайте РБК-Украина в Google News
свята Праздники в Украине
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя