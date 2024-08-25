ua en ru
Нд, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Свято 26 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Неділя 25 серпня 2024 22:48
UA EN RU
Свято 26 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела Церковне свято 26 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Свято 26 серпня - завтра православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Андріяна і Наталії за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Андріян і Наталія жили на початку IV століття в Нікомідії, на території сучасної Туреччини. Їх історія є яскравим прикладом відданості Христу та стійкості у вірі навіть у найскладніші часи.

Андріян, язичник за походженням, служив у війську і займав високу посаду при дворі римського імператора Максіміана Галерія. Він одружився з Наталією, яка була християнкою.

Імператор наказав заарештувати 23 християн, які відмовлялися відректися від своєї віри. Андріян був глибоко вражений їхньою стійкістю та внаслідок цього також прийняв християнство і відкрито сповідав нову віру. Через це його ув’язнили і піддали тортурам.

Коли Наталія дізналася про ув’язнення чоловіка, то одразу пішла до нього у в’язницю, щоб підтримати. Вона залишалася з ним до самої страти, яка відбулася приблизно в 304 році.

Після смерті чоловіка Наталія продовжувала залишатися вірною Христу, попри великі труднощі. За переказами, вона померла біля гробу Андріана, куди часто приходила молитися.

Свято 26 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Мученики Адріан і Наталія (зображення: blagovist.church.ua)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

  • Лаятися та лихословити
  • Сваритися або пліткувати
  • Ходити до лісу наодинці.

Також не рекомендується завтра працювати на городі чи в полі. Вважають, що це може накликати хвороби. Окрім цього, 26 серпня радять відмовитися від шкідливої їжі, інакше в майбутньому вас можуть чекати фінансові проблеми.

Народні прикмети і традиції 26 серпня

  • Уранці холодно - до морозної, ранньої зими
  • Ще не опадає листя з дерев - зима буде суворою
  • На горобині мало ягід - до сухої осені без опадів
  • Чутно стукіт дятла по дереву - скоро почнеться дощ
  • Багато грибів у лісі - до хорошої риболовлі.

У минулому основними стравами цього дня були кисіль і млинці. Українці готували не лише для своєї родини, а також пригощали всіх нужденних.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Георгій, Петро, Віктор, Дмитро, Адріан, Наталія, Марія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Всесвітній день собаки
  • День залучення удачі
  • Свято тринадцятої кішки
  • День музичної йоги.

Раніше ми розказували про Різдво Пресвятої Богородиці 2024 - нова дата, заборони і традиції свята, які обов'язково треба знати.

Також читайте чому темніє хрестик - що кажуть забобони і церква.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти "Богослов", УПЦ "Благовіст", Sogodni Svyato, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календар Свята
NEWS
Зеленський збирає на завтра нараду щодо зрадників, які втекли з України
Зеленський збирає на завтра нараду щодо зрадників, які втекли з України