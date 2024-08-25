Праздник 26 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Андриан и Наталья жили в начале IV века в Никомидии, на территории современной Турции. Их история - яркий пример преданности Христу и стойкости в вере даже в самые сложные времена.

Андриан, язычник по происхождению, служил в армии и занимал высокий пост при дворе римского императора Максимиана Галерия. Он женился на Наталье, которая была христианкой.

Император приказал арестовать 23 христиан, которые отказывались отречься от своей веры. Андриан был глубоко потрясен их стойкостью и в результате принял христианство и открыто исповедовал новую веру. Из-за этого его заключили в тюрьму и подвергли пыткам.

Когда Наталья узнала о заключении мужа, то сразу же пошла к нему в тюрьму, чтобы поддержать. Она оставалась с ним до самой казни, которая произошла примерно в 304 году.

После смерти мужа Наталья продолжала оставаться верной Христу, несмотря на большие трудности. По преданию она умерла у гроба Андриана, куда часто приходила молиться.

Мученики Адриан и Наталья (изображение: blagovist.church.ua)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Ругаться и злословить

Ссориться или сплетничать

Ходить в лес наедине.

Также не рекомендуется завтра работать в огороде или на поле. Считается, что это может навлечь болезни. Кроме того, 26 августа советуют отказаться от вредной пищи, иначе в будущем вас могут ждать финансовые проблемы.

Народные приметы и традиции 26 августа

Утром холодно - к морозной, ранней зиме

Еще не опадает листва с деревьев - зима будет суровой

На рябине мало ягод - к сухой осени без осадков

Слышно стук дятла по дереву - скоро начнется дождь

Много гриб в лесу - к хорошей рыбалке.

В прошлом основными блюдами этого дня были кисель и блины. Украинцы готовили не только для своей семьи, но и угощали всех нуждающихся.

У кого завтра день ангела

Завтра именины отмечают: Георгий, Петр, Виктор, Дмитрий, Адриан, Наталья, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: