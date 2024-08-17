Різдво Пресвятої Богородиці 2024: нова дата, заборони і традиції свята
Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста) - церковне свято на честь Діви Марії, матері Ісуса Христа. Після переходу на новий церковний календар, дата свята змінилася.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає на коли буде велике свято, традиції і заборони цього дня.
Нова дата й історія свята
Раніше свято відзначалося 21 вересня. Однак з 1 вересня 2023 року Православна Церква України перейшла на новий церковний календар, і тепер велике свято припадає на 8 вересня.
Різдво Пресвятої Богородиці присвячене народженню Діви Марії в Назареті від праведних батьків Іоакима (з царського) та Анни (з архієрейського роду). Вони довго молилися Богові про дитину й обіцяли посвятити її на служіння Богу. Коли бажання здійснилося, Іоаким та Анна назвали доньку Марією, як було велено ангелом.
Свято було встановлено ще в IV столітті, коли княгиня Ольга збудувала храм на честь народження Матері Божої. Цей день символізує початок великої таємниці боговтілення і спасіння людства. Це радісне свято, адже Бог дарував світові людину, яка стала об'єктом молитов багатьох людей. Богородиця прославляє Бога за мудрість і милосердя, навіть попри свої страждання.
Звичаї та традиції
Різдво Пресвятої Богородиці, або "Друга Пречиста", вважається суто жіночим святом. У старі часи жінки рано вранці вмивалися джерельною водою. Вірили, що це допоможе зберегти їх красу до старості. Дітей, задля міцного здоров'я, обливали холодною водою на порозі.
З самого ранку заведено відвідувати богослужіння і молитися Богородиці, просячи її про допомогу. Якщо немає можливості піти до храму, молитву можна прочитати вдома. Вагітні жінки просили за легкі пологи і здоров'я дитини, а бездітні чекали благословення на народження дітей.
Після обіду вся родина збиралася за святковим столом, відзначаючи свято. Традиційно подавалися страви із риби, запечене м'ясо, борщ зі свининою або птицею, вареники з сиром, голубці та пироги. Також гостей пригощали сезонними овочами, гарбузом і компотами.
У цей день також закінчувався збір урожаю, а після Різдва Пресвятої Богородиці дозволялося надсилати сватів до дівчат.
Що не можна робити на Різдво Богородиці
На свято Різдва Пресвятої Богородиці існують певні заборони, яких слід дотримуватися:
- Уникати важкої праці. У цей день не можна займатися важкою фізичною працею, це вважається невдячністю за благословення Богородиці.
- Зберігати спокій. Не можна лаятися, сваритися чи ображати інших. Це вважається порушенням мирного і благословенного характеру свята.
- Не змітати крихти на підлогу. Не слід протирати святковий стіл, їсти м’ясо та пити алкоголь. Це сприймається як ознака несумлінності та жадібності.
- Звернути увагу на чистоту. Не слід носити старе чи брудне взуття, адже це вважається неповагою до свята і до Богородиці.
- Дотримуватися традицій. Батькам не рекомендується купати дитину цього дня. Це буде небезпечним для здоров'я маляти, а також порушенням традиції купати дитину лише в день її хрещення.
- Ділитися хлібом лише з рідними. Не слід розділяти хліб з чужими людьми, робіть це тільки з близькими. Це підкреслює родинну згуртованість і повагу до свята.
Різдво Пресвятої Богородиці дарує можливість знайти внутрішній спокій та зміцнити родинні зв'язки.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Духовна велич Львова", Sogodni Svyato, Вікіпедія.