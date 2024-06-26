Свято 26 червня: що не можна робити в день Давида Суничника, прикмети

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Давид народився в Месопотамії. Присвятив усе своє життя молитвам, служінню людям і християнській вірі.

Шлях до Христа розпочав у монастирі святих Феодора і Меркурія, де прийняв свій перший постриг. Пізніше знайшов притулок біля міста Солуні, самостійно побудувавши собі домівку під мигдальним деревом.

Там Давид провів наступні 70 років. Кожного дня читав молитви до Бога, завжди дотримувався строгого посту та вів повністю аскетичне життя. Своїми богобоязливістю та самовідданістю швидко заслужив любов та повагу вірян.

Люди шанували його як чудотворця та приходили за зціленням від усіляких недугів і хвороб. Не забував Давид і про духовне наставництво - проповідував смирення та направляв людей на істинний шлях.

Одним із найбільш відомих подвигів преподобного Давида вважається стовпництво - це спосіб життя, за якого подвижник постійно перебував на стовпі, витримуючи всі погодні умови й ізоляцію, також проповідуючи.

Давид провів на стовпі понад три роки, лишаючись у постійній медитації та молитві весь цей час. Цей подвиг привернув до нього багато послідовників і учнів.

Преподобний Давид вразив тодішнє суспільство своїм насиченим духовним життям і святістю, яка пронизувала всі його дії. За переказами, святий міг безболісно брати до рук гаряче вугілля та лишався при цьому без жодного пошкодження.

Помер Давид Солунський близько 540 року. Наразі його мощі зберігаються в Салоніках у монастирі святої Феодори. Також невелику частину залишків святого було передано у дар Вознесенській Давидовій пустині.

Давид, що в Солуні (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 26 червня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Приміряти чужі прикраси - можете накликати біду

Вінчатися - такий шлюб буде коротким та нещасливим

Брати гроші в борг - не буде можливості повернути

Ображати домашніх улюбленців - з’являться проблеми в родині.

Наші пращури вірили, що сьогодні до світанку треба вмиватися росою. Вважалося, що це запобігає проблемам зі шкірою і зміцнює здоров’я.

Народні прикмети і традиції цього дня

Духота і спека - продовжиться до самої осені

Іде дощ - готуйтеся до "мокрого" літа

Посуха цього дня - до поганого врожаю грибів

Багато суниць у лісі - зима буде суворою.

Цей день в народі називають Давидом Суничником. За повір’ями, саме сьогодні суниця повністю дозрівала, а її листя набувало цілющих властивостей.

Було заведено готувати млинці та вареники з лісовими суницями, та пригощати ними всіх близьких та рідних людей. Вірили, що це зміцнює здоров’я та додає років до життя.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Микола, Борис, Остап, Філіп, Христина, Роман.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: