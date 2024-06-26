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Праздник 26 июня: что нельзя делать в день Давида Земляничника, приметы

Церковный праздник 26 июня 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 26 июня, праздник - православные украинцы чтят память преподобного Давида Солунского по новому церковному календарю. В народе этот день
называют Давид Земляничник.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Давид родился в Месопотамии. Посвятил всю свою жизнь молитвам, служению людям и христианской вере.

Путь ко Христу начал в монастыре святых Феодора и Меркурия, где принял свой первый постриг. Позже нашел убежище около города Солуни, самостоятельно построив себе дом под миндальным деревом.

Там Давид провел следующие 70 лет. Каждый день читал молитвы к Богу, всегда соблюдал строгий пост и вел полностью аскетическую жизнь. Своими богобоязненностью и самоотверженностью быстро заслужил любовь и уважение верующих.

Люди уважали его как чудотворца и приходили за исцелением от всяческих недугов и болезней. Не забывал Давид и о духовном наставничестве - проповедовал смирение и направлял людей на истинный путь.

Одним из наиболее известных подвигов преподобного Давида считается столпничество - это образ жизни, при котором подвижник постоянно находился на столбе, выдерживая все погодные условия и изоляцию, также проповедуя.

Давид провел на столбе более трех лет, оставаясь в постоянной медитации и молитве все это время. Этот подвиг привлек к нему многих последователей и учеников.

Преподобный Давид поразил тогдашнее общество своей насыщенной духовной жизнью и святостью, пронизывающей все его действия. По преданиям, святой мог безболезненно брать в руки горячий уголь и оставался при этом без всякого повреждения.

Умер Давид Солунский около 540 года. Сейчас его мощи хранятся в Салониках в монастыре святой Феодоры. Также небольшая часть остатков святого была передана в дар Вознесенской Давидовой пустыне.

Давид, что в Солуне (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 26 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Примерять чужие украшения - можете навлечь беду
  • Венчаться - такой брак будет коротким и несчастливым
  • Брать деньги взаймы - не будет возможности вернуть
  • Обижать домашних любимцев - появятся проблемы в семье.

Наши предки верили, что сегодня до восхода солнца необходимо умыться росой. Считалось, что это предотвращает проблемы с кожей и укрепляет здоровье.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Духота и жара - продолжится до самой осени
  • Идет дождь - готовьтесь к "мокрому" лету
  • Засуха в этот день - к плохому урожаю грибов
  • Много земляники в лесу - зима будет суровой.

В народе этот день называют Давидом Земляничником. По поверьям, именно сегодня земляника полностью созревала, а ее листья приобретали целебные свойства.

Было принято готовить блины и вареники с лесной земляникой и угощать ими всех близких и родных людей. Верили, что это укрепляет здоровье и прибавляет годы к жизни.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Николай, Борис, Остап, Филипп, Кристина, Роман.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День крымскотатарского флага 
  • Международный день в поддержку жертв пыток
  • Всемирный день производителей холода
  • Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
  • День рождения зубной щетки.

Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

Читайте также, когда отмечается праздник Петра и Павла по новому церковному календарю.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, Благовест, SogodniSvyato, Википедия.

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