Свято 25 січня: що не можна робити в день Григорія Богослова, прикмети

В суботу 25 січня православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. За старим календарем цього дня вшановують святу мученицю Тетяну.

Про те, яке свято сьогодні 25 січня, а також про головні заборони та традиції цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Григорій Богослов народився близько 329 року, в родині святої Нонни та єпископа Григорія II. Подружжя проживало в Каппадокійському місті Аріанзі і тривалий час не могло мати дітей. Завдяки молитвам з обіцянкою віддати дитину на служіння Богові, у Нонни та Григорія II народився син.

Хлопчик здобував освіту в найкращих школах Кесарії Кападокійської та Александрії. Риторика вдавалася хлопцю найбільше, тому для завершення навчання Григорій вирушив до Афін, де здружився з Василієм Великим, а також познайомився з майбутнім імператором Юліаном.

Дізнавшись про обітницю батьків, Григорій вирішив присвятити життя християнству та зберегти себе в чистоті. Протягом 6 років Григорій вивчав різноманітні науки, а потім повернувся в рідне місто, де був охрещений батьком.

Після смерті батьків Григорій став служити при церкві Святої великомучениці Теклі, а після смерті Василія Великого святитель вирушив у Константинополь для боротьби з єрессю Македонія.

Спершу святитель почав проповідувати в невеликій церкві своїх родичів, був поставлений патріархом Константинопольським. Однак це викликало заздрість македонських та єгипетських єпископів, тож Григорій вирішив полишити Константинополь та повернутися до рідного міста, де вів чернечий спосіб життя, продовжуючи нести Слово Боже.

Святитель Григорій Богослов спочив 25 січня 389 року, залишивши значну спадщину. Зокрема, він написав 507 духовних віршів, 45 проповідей і 243 послання.

Головні прикмети цього дня

Якщо в день Григорія випав сніг - зима буде теплою

25 січня сильно снігопад - до ранньої осені

Який сьогодні день до полудня, таким буде січень та грудень в наступному році

Якщо сьогодні синиці весело щебечуть - до сильних морозів

Яка погода до обіду - такою буде погода у грудні

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до народних переконань, щоб не зазнати невдач наступного дня або року, сьогодні не можна:

важко працювати

плюватися - мандрівка буде складною

стригти нігті та волосся - будуть складнощі

Пращури вірили, що все сказане на Григорія неодмінно справдиться. Тому цього дня треба бути обережно зі словами.

Крім цього, вважалося, що, чим більше хороших справ зробити сьогодні, тим більше шансів на Боже прощення. Однак хвалитися добрими не можна.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 25 січня іменини святкують власники цих імен: Василь, Анатолій, Петро, Борис, Олександр, Віталій, Дмитро, Володимир, Григорій.

До того ж за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Сава, Ілля, Петро, Макар, Тетяна.