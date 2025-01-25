Праздник 25 января: что нельзя делать в день Григория Богослова, приметы

В субботу 25 января православная церковь чтит память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. По старому календарю в этот день почитают святую мученицу Татьяну.

О том, какой праздник сегодня 25 января, а также о главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Григорий Богослов родился около 329 года, в семье святой Нонны и епископа Григория II. Супруги проживали в Каппадокийском городе Арианге и у них долгое время не могло быть детей. Благодаря молитвам с обещанием отдать ребенка на служение Богу, у Нонны и Григория II родился сын.

Мальчик получал образование в лучших школах Кесарии Кападокийской и Александрии. Риторика удавалась парню больше всего, поэтому для завершения обучения Григорий отправился в Афины, где сдружился с Василием Великим, а также познакомился с будущим императором Юлианом.

Узнав об обет родителей, Григорий решил посвятить жизнь христианству и сохранить себя в чистоте. В течение 6 лет Григорий изучал различные науки, а затем вернулся в родной город, где был крещен отцом.

После смерти родителей Григорий стал служить при церкви Святой великомученицы Текли, а после смерти Василия Великого святитель отправился в Константинополь для борьбы с ересью Македония.

Сперва святитель начал проповедовать в небольшой церкви своих родственников, был поставлен патриархом Константинопольским. Однако это вызвало зависть македонских и египетских епископов, поэтому Григорий решил оставить Константинополь и вернуться в родной город, где вел монашеский образ жизни, продолжая нести Слово Божие.

Святитель Григорий Богослов почил 25 января 389 года, оставив значительное наследие. В частности, он написал 507 духовных стихов, 45 проповедей и 243 послания.

Главные приметы этого дня

Если в день Григория выпал снег - зима будет теплой

25 января сильно снегопад - к ранней осени

Какой сегодня день до полудня, таким будет январь и декабрь в следующем году

Если сегодня синицы весело щебечут - к сильным морозам

Какая погода до обеда - такой будет погода в декабре

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным убеждениям, чтобы не потерпеть неудач на следующий день или год, сегодня нельзя:

тяжело работать

плеваться - путешествие будет сложным

стричь ногти и волосы - будут сложности

Предки верили, что все сказанное на Григория непременно сбудется. Поэтому в этот день надо быть осторожно со словами.

Кроме этого, считалось, что, чем больше хороших дел сделать сегодня, тем больше шансов на Божье прощение. Однако хвастаться добрыми нельзя.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 25 января именины празднуют обладатели этих имен: Василий, Анатолий, Петр, Борис, Александр, Виталий, Дмитрий, Владимир, Григорий.

К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Савва, Илья, Петр, Макар, Татьяна.