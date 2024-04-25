Свято 25 квітня: що зробити для грошей у домі, кого вітати з Днем ангела

25 квітня 2024 року віряни вшановують пам’ять апостола і євангеліста Марка.
Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.
У стародавні часи на Марка закликали дощі, молилися за врожайне літо. Вірували, що тривалий дощ у травні обіцяє багатий урожай.
Цю дати вважали вдалою для нових починань та подорожей. Щоб забезпечити фінансовий достаток, слід було придбати річ, яка сподобається.
Наші предки приділяли увагу прильоту перелітних птахів: якщо вони летіли до саду, очікували гарний врожай; до городу - ще більше плодючості. У цей день годівниці для птахів вішали в саду.
З кропиви готували настій для миття підлоги та лавок. Ця рослина вважалася захистом від зла й нещастя. Щоб уникнути непроханих гостей, на двері кріпили букет з кропиви.
День ангела сьогодні відзначають такі імена: Марк, Сильвестр, Сергій та Василь.
До речі, нещодавно ми писали про те, коли цього року святкують Великдень.
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