Свято 25 квітня: що зробити для грошей у домі, кого вітати з Днем ангела

Історія та традиції дня

У стародавні часи на Марка закликали дощі, молилися за врожайне літо. Вірували, що тривалий дощ у травні обіцяє багатий урожай.

Цю дати вважали вдалою для нових починань та подорожей. Щоб забезпечити фінансовий достаток, слід було придбати річ, яка сподобається.

Наші предки приділяли увагу прильоту перелітних птахів: якщо вони летіли до саду, очікували гарний врожай; до городу - ще більше плодючості. У цей день годівниці для птахів вішали в саду.

З кропиви готували настій для миття підлоги та лавок. Ця рослина вважалася захистом від зла й нещастя. Щоб уникнути непроханих гостей, на двері кріпили букет з кропиви.

Що суворо не можна робити у цей день

Утримуйтеся від надання порад та втручання в життя інших.

Закоханим не варто будувати майбутні плани, що можуть не здійснитися.

Утримуйтеся від розливання води на землю, щоб уникнути посухи.

Не рубайте домашню птицю на м'ясо, це вважається гріхом.

У подружжя не варто сперечатися навіть через дрібниці, щоб уникнути подовгуватого злету відносин.

Утримуйтеся від пліток, розголошення чужих секретів, брехні.

Народні прикмети в цю дату

Веселка в цей день обіцяє гарну погоду.

Птахи весь день голосно співають - до покращення погоди.

Якщо різко похолодало - до частих заморозків в травні.

В саду оселилися птахи - до хорошого врожаю ягід і фруктів.

Птахи в'ють гнізда на сонці - до прохолодного літа, в тіні - до жаркого і сонячного.

Якщо яблуня досі не зацвіла, то урожай яблук буде поганим в цьому році.

День ангела сьогодні відзначають такі імена: Марк, Сильвестр, Сергій та Василь.