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Свято 25 квітня: що зробити для грошей у домі, кого вітати з Днем ангела

Фото: Яке церковне свято 25 квітня (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

25 квітня 2024 року віряни вшановують пам’ять апостола і євангеліста Марка.

Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.

Історія та традиції дня

У стародавні часи на Марка закликали дощі, молилися за врожайне літо. Вірували, що тривалий дощ у травні обіцяє багатий урожай.

Цю дати вважали вдалою для нових починань та подорожей. Щоб забезпечити фінансовий достаток, слід було придбати річ, яка сподобається.

Наші предки приділяли увагу прильоту перелітних птахів: якщо вони летіли до саду, очікували гарний врожай; до городу - ще більше плодючості. У цей день годівниці для птахів вішали в саду.

З кропиви готували настій для миття підлоги та лавок. Ця рослина вважалася захистом від зла й нещастя. Щоб уникнути непроханих гостей, на двері кріпили букет з кропиви.

Що суворо не можна робити у цей день

  • Утримуйтеся від надання порад та втручання в життя інших.
  • Закоханим не варто будувати майбутні плани, що можуть не здійснитися.
  • Утримуйтеся від розливання води на землю, щоб уникнути посухи.
  • Не рубайте домашню птицю на м'ясо, це вважається гріхом.
  • У подружжя не варто сперечатися навіть через дрібниці, щоб уникнути подовгуватого злету відносин.
  • Утримуйтеся від пліток, розголошення чужих секретів, брехні.

Народні прикмети в цю дату

  • Веселка в цей день обіцяє гарну погоду.
  • Птахи весь день голосно співають - до покращення погоди.
  • Якщо різко похолодало - до частих заморозків в травні.
  • В саду оселилися птахи - до хорошого врожаю ягід і фруктів.
  • Птахи в'ють гнізда на сонці - до прохолодного літа, в тіні - до жаркого і сонячного.
  • Якщо яблуня досі не зацвіла, то урожай яблук буде поганим в цьому році.

День ангела сьогодні відзначають такі імена: Марк, Сильвестр, Сергій та Василь.

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