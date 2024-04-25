Праздник 25 апреля: что сделать для денег в доме, кого поздравить с Днем ангела

25 апреля 2024 года верующие чтят память апостола и евангелиста Марка.
О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.
В древние времена на Марка призывали дожди, молились за урожайное лето. Веровали, что продолжительный дождь в мае сулит богатый урожай.
Эта дата считалась удачной для новых начинаний и путешествий. Чтобы обеспечить финансовое состояние, нужно было приобрести понравившуюся вещь.
Наши предки уделяли внимание прилету перелетных птиц: если они летели в сад, ждали хорошего урожая; к огороду – еще больше плодовитости. В этот день кормушки для птиц вешали в саду.
Из крапивы готовили настой для мытья полов и скамеек. Это растение считалось защитой от зла и несчастья. Чтобы избежать незваных гостей, на дверь крепили букет из крапивы.
День ангела сегодня отмечают следующие имена: Марк, Сильвестр, Сергей и Василий.
Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху.
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