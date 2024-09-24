Свято 24 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 24 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої первомучениці та рівноапостольної Текли за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Текла народилася в Іконії (сучасна Конья в Туреччині) у багатій язичницькій родині. У 18 років, коли була заручена зі знатним юнаком, вона почула проповіді апостола Павла. Це настільки її вразило, що вона вирішила присвятити своє життя Богу і відмовилася від шлюбу.

Її наречений звинуватив Павла в забороні дівчатам одружуватися, і Теклу викликали на суд. Їй загрожувала страта, але коли її поставили на багаття, раптовий дощ погасив вогонь, і вона залишилася неушкодженою. Потім Текла втекла до Павла в Антіохію, де відмовилася від домагань правителя Олександра. Її кинули до звірів, але ті не зачепили її.

Повернувшись до Іконії, Текла навернула свою матір у християнство. За легендою, вона померла в Селевкії, проповідувавши слово Боже.

Текла стала покровителькою Тернополя. У середині ХІХ століття там їй встановили статую. Це місце стало популярним, і місцеві жителі часто говорили про чисту воду з криниці, присвяченої святій.

Архелай, Текля і Сусанна (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 24 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися, лихословити

Пліткувати та наговорювати на інших

Вживати алкогольні напої

Відмовляти нужденним у допомозі.

За народними повір'ями, перераховувати гроші, особливо дрібні монети, в цей день вважалося поганою ознакою, яка могла призвести до майбутніх фінансових проблем.

Хвалитися власними досягненнями також не радили, оскільки це могло викликати неприємності. День потрібно було прожити спокійно, уникаючи ризиків та залишаючись смиренним.

Народні прикмети і традиції цього дня

Яскраве сонце - до різкої зміни погоди

Чутно, як гримить грім - зима буде теплою

Багато жолудів під дубом - до м'якої зими

Птахи літають низько - зима прийде рано

Багато ягід на горобині - скоро заморозки.

Наші предки вірили, що свята Текла приносить довгі та холодні ночі. У цей період люди готувалися до зими, а в ніч на свято спостерігали за зорями, намагаючись передбачити погоду та майбутні події.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: