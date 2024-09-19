Собор архистратига Михаїла 2024: нова дата і традиції свята
Собор архистратига Михаїла - важлива подія у християнському календарі. Свято присвячене вшануванню архангела Михаїла і всіх небесних сил разом із ним.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня і традиції.
Нова дата свята
Після переходу на новий календар, всі неперехідні свята стали відзначатися на 13 днів раніше. Тому у 2024 році свято припадає на 8 листопада.
У цей день православна церква вшановує Архангела Михаїла та всіх святих ангелів. За старим календарем свято припадало на 21 листопада.
Історія свята
Згідно з ученням Діонісія Ареопагіта, янголи поділяються на дев'ять чинів, які розподілені на три ієрархії:
- Вищі чини: серафими, херувими та престоли
- Середні чини: домінати, сили та владарі
- Нижчі чини: начала, архангели та янголи.
Попри різні рівні та найменування, всі ці чини разом зібрані під головуванням архистратига Михаїла, який очолює янгольський собор.
Початково, у ранньохристиянські часи, були поширені вчення про ангелів як про божественні сутності, що призвело до поклоніння їм як богам. Церква визнала ці ідеї небезпечними і скликала собор у Лаодикії, де засудила поклоніння янголам, постановивши вшановувати їх як служителів Божих і охоронців людства.
Тому святкування Собору Архангела Михаїла було встановлено на 8 листопада, який символічно відповідає 9 місяцям після березня, що вважається першим місяцем після створення світу.
Що не можна робити у цей день
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, на свято не можна робити наступне:
- Займатися важкою фізичною працею
- Брати до рук гострі предмети
- Пліткувати, наговорювати на інших
- Засуджувати людей, бажати зла
- Відмовляти нужденним у допомозі
- Сваритися чи конфліктувати, лихословити
- Робити послуги з корисливими намірами
- Мити голову або купатися
- Заздрити або перебувати у поганому настрої
На свято не слід викидати їжу. Вважається, що це може принести негативні наслідки або фінансові проблеми.
Традиції свята
Цей день вважається особливим і має велике значення, оскільки архангел Михаїл у народній уяві - це лицар, який бореться з нечистю та захищає людей від злих сил.
Вранці на свято Михайла важливо відвідати церкву, щоб взяти участь у святковій службі та помолитися архангелу за захист і благословення. Це допоможе почати день у духовному настрої і відзначити свято з вірою та вдячністю.
Окрім цього, здавна існувало безліч традицій, яких дотримувалися українці. Важливою частиною свята були пишні застілля, на які обов’язково запрошували багато гостей. Також було заведено випікати хліб і ліпити пироги, якими пригощали гостей.
У Україні Михаїл також шанується як покровителем мисливців.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, сайт "Спадщина України", Вікіпедія.