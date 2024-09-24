Праздник 24 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Текла родилась в Иконии (современная Конья в Турции) в богатой языческой семье. В 18 лет, когда была обручена со знатным юношей, она услышала проповеди апостола Павла. Это настолько поразило ее, что она решила посвятить свою жизнь Богу и отказалась от брака.

Ее жених обвинил Павла в запрете девушкам жениться, и Теклу вызвали на суд. Ей угрожала казнь, но когда ее поставили на костер, внезапный дождь погасил огонь, и она осталась невредимой. Затем Текла сбежала к Павлу в Антиохию, где отказалась от притязаний правителя Александра. Ее бросили к зверям, но те не тронули ее.

Вернувшись в Иконию, Текла обратила свою мать в христианство. По легенде, она умерла в Селевкии, проповедовав слово Божие.

Текла стала покровительницей Тернополя. В середине XIX века там установили статую. Это место стало популярным, и местные жители часто говорили о чистой воде из колодца, посвященного святому.

Архелай, Тэкля и Сусанна (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 24 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться, злословить

Сплетничать и наговаривать на других

Употреблять алкогольные напитки

Отказывать нуждающимся в помощи.

По народным поверьям, перечислять деньги, особенно мелкие монеты, в этот день считалось плохим признаком, который мог привести к будущим финансовым проблемам.

Хвастаться собственными достижениями также не советовали, поскольку это могло вызвать неприятности. День нужно было прожить спокойно, избегая рисков и оставаясь смиренным.

Народные приметы и традиции этого дня

Яркое солнце - к резкому изменению погоды

Слышно, как гремит гром - зима будет теплой

Много желудей под дубом - к мягкой зиме

Птицы летают низко - зима придет рано

Много ягод на рябине - скоро заморозки.

Наши предки верили, что праздники Текла приносят долгие и холодные ночи. В этот период люди готовились к зиме, а в ночь на праздник наблюдали за звездами, пытаясь предсказать погоду и будущие события.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Степан.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: