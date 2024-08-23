Свято 24 серпня: що не можна робити в день мученика Євтихія, прикмети

Яке завтра свято у церковному календарі

Євтихій жив у I-II століттях і народився в Севастії Палестинській. Після того як почув проповідь про Спасителя, він прийняв християнську віру і став учнем апостола Іоана Богослова. Пізніше Євтихій зустрів апостола Павла і почав проповідувати разом із ним, привертаючи язичників до Христа.

У той час християнство було небезпечним і часто вело до загибелі. Євтихій не раз наражався на небезпеку: його кидали до в'язниці, морили голодом, намагалися спалити на багатті та віддавали на поталу хижакам. Проте він дивом уникнув смерті, наприклад, коли його спробували спалити, раптовий дощ погасив вогонь, а хижі звірі не чіпали його, і навіть лев заговорив з ним людським голосом.

Однак зрештою Євтихій загинув, коли його закололи мечем під час проповіді в його рідному місті Севастії Палестинській.

Святий мученик Євтихій (зображення: crkvenikalendar.com)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Дивитися на схід сонця

Ходити повз кладовище

Ходити до лісу чи в поле.

Дуже важливо уникати використання гострих предметів, які можуть призвести до порізів. Також слід бути обережним при роботі з вогнем, щоб не допустити опіків. За народними прикметами, такі травми можуть принести негативні зміни в життя і викликати неприємності.

Народні прикмети і традиції 24 серпня

Ясна зоряна ніч - найближчим часом буде тепло

Сонце закривають темні хмари - до похолодання

Дощить - осінь буде сухою, а наступний урожай - великим

Кричать птахи - скоро настане справжня осінь.

У цей час люди часто відправлялися на "тихе полювання" по гриби, які масово з'являлися в лісі. Вони також уважно слідкували за погодними умовами, щоб дізнатися, якою буде осінь.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Георгій, Арсеній, Петро.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: