Свято 24 серпня: що не можна робити в день мученика Євтихія, прикмети

Свято 24 серпня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого мученика Євтихія за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Євтихій жив у I-II століттях і народився в Севастії Палестинській. Після того як почув проповідь про Спасителя, він прийняв християнську віру і став учнем апостола Іоана Богослова. Пізніше Євтихій зустрів апостола Павла і почав проповідувати разом із ним, привертаючи язичників до Христа.
У той час християнство було небезпечним і часто вело до загибелі. Євтихій не раз наражався на небезпеку: його кидали до в'язниці, морили голодом, намагалися спалити на багатті та віддавали на поталу хижакам. Проте він дивом уникнув смерті, наприклад, коли його спробували спалити, раптовий дощ погасив вогонь, а хижі звірі не чіпали його, і навіть лев заговорив з ним людським голосом.
Однак зрештою Євтихій загинув, коли його закололи мечем під час проповіді в його рідному місті Севастії Палестинській.
Святий мученик Євтихій (зображення: crkvenikalendar.com)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Дуже важливо уникати використання гострих предметів, які можуть призвести до порізів. Також слід бути обережним при роботі з вогнем, щоб не допустити опіків. За народними прикметами, такі травми можуть принести негативні зміни в життя і викликати неприємності.
У цей час люди часто відправлялися на "тихе полювання" по гриби, які масово з'являлися в лісі. Вони також уважно слідкували за погодними умовами, щоб дізнатися, якою буде осінь.
Завтра іменини святкують: Георгій, Арсеній, Петро.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували як зняти вінець безшлюбності самостійно чи у церкві.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.