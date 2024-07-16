Вінець безшлюбності: що це таке і як його зняти самостійно

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що таке вінець безшлюбності та як його зняти.

Як розпізнати вінець безшлюбності

Багато хто вірить у те що постійні невдачі в особистому житті пояснюються темною магією. Найчастішою причиною забобонні люди називають вінець безшлюбності. Вважається, що саме він являється головною проблемою яка виникає на перешкоді пошуку своєї другої половинки та сімейного щастя.

Слід пам'ятати що причиною невдач у коханні може бути психологія, дитячі комплекси, звички тощо.

Розпізнати вінець безшлюбності можна за цими ознаками:

Дівчина, не дивлячись на численні спроби, не може знайти особисте щастя і вийти заміж.

Усі відносини, навіть якщо вони приводять до шлюбу, швидко закінчуються.

Не дивлячись на відсутність медичних проблем, дівчина не може завагітніти або виносити дитину.

Дівчина не бажає створювати сім'ю та заводити дітей.

Якщо ви бачите ці ознаки, це не обов’язково каже про наявність прокляття. Але якщо підозра вже з’явилася, ви можете самостійно перевірити, чи маєте вінець безшлюбності, використовуючи простий метод:

Носіть срібний перстень без прикрас і каменів на безіменному пальці протягом тижня.

Увечері сьомого дня покладіть його в стакан з холодною водою і залиште на ніч.

Вранці прокип'ятіть цю воду: якщо з'явиться піна, це свідчить про наявність вінця безшлюбності.

Також можна використати ароматичні палички: запаліть їх і проведіть над головою. Якщо дим складається в кільця, це означає наявність родового прокляття.

Як зняти вінець безшлюбності

Якщо в вашому роду були незаміжні жінки або одна з бабусь забрала чужого чоловіка з родини, це могло стати причиною появи вінця безшлюбності у вас. "Корону" можуть накладати лише люті вороги та заздрісники.

Вінець безшлюбності може бути як містичним, так і психологічним. Йому надають сили страхи обману, зради або переконання, що нормальних чоловіків не залишилося. Фокусування на кар'єрі також може сприяти виникненню цієї проблеми. Крім того, комплекси щодо власної зовнішності можуть підсвідомо відштовхувати чоловіків. Зняти такий вінець безшлюбності можна через внутрішню роботу над собою.

Також існують деякі молитви і ритуали, щоб зняти таке родове прокляття самостійно.

Молитва на ікону та хустку

Щоб виконати цей обряд, дочекайтеся періоду спадаючого Місяця, коли його енергія сприятиме позбавленню від усього зайвого і негативного.

За тиждень до обряду слід дотримуватися посту: відмовитися від вживання алкогольних напоїв, м'яса, молочних продуктів, також бажано не палити й утримуватися від фізичної близькості. Коли відчуєте, що готові до ритуалу, купіть хустку.

Увечері, дочекавшись заходу сонця, сядьте за стіл і покладіть на нього нову хустку, а зверху - ікону. Після цього запаліть свічки, розслабтеся і тричі прочитайте слова молитви, звернувшись до вашого святого покровителя, або Бога.

Після цього посидьте в тиші, поки свічки догорять. Ви відчуєте, як ваше тіло стає спокійним і розслабленим, а страхи зникають. Потім оберніть хусткою ікону і покладіть під подушку на 3 дні. Переконайтеся, що ніхто до неї не торкається: наприклад, попередьте маму, щоб вона не прибирала у вашій кімнаті. Спати слід на самоті.

Після цього ритуалу хустку треба буде носити з собою. Вважається, що ви знайдете своє кохання протягом декількох місяців. Після того, як вийдете заміж, хустку треба буде спалити або викинути.

Як зняти вінець безшлюбності в церкві

Якщо ви вірите в Бога і регулярно відвідуєте церкву, це буде найкращим способом самостійно позбавитися вінця безшлюбності. Ось що потрібно виконати:

Дочекайтеся великого церковного свята, під час якого відбуваються нічні служби та літургії.

За день до свята пройдіть обряд причастя і замовте обідню за упокій усіх покійних родичів, а для себе - сорокоуст за здоров’я.

Наступного дня відвідайте храм і помоліться біля будь-якої з ікон. Оберіть, до якого святого підійти, довіряючи своїй інтуїції. Поставте свічку біля ікони, прочитайте молитви та щиро попросіть допомоги.

Після цього наберіть святої води, щоб побризкати нею кожен кут у вашій квартирі. Також вам буде необхідно протягом 40 днів пити зранку невелику кількість святої води і читати молитви.

Вважається, що після цього ваше справжнє кохання проявить себе дуже скоро.