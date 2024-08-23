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Праздник 24 августа: что нельзя делать в день мученика Евтихия, приметы

Церковный праздник 24 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 24 августа - завтра православные украинцы чтят память святого мученика Евтихия по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Евтихий жил в I-II веках и родился в Палестинской Севастии. После того как услышал проповедь о Спасителе, он принял христианскую веру и стал учеником апостола Иоанна Богослова. Позже Евтихий встретил апостола Павла и стал проповедовать вместе с ним, привлекая язычников ко Христу.

В то время христианство было опасно и часто вело к гибели. Евтихий не раз подвергался опасности: его бросали в тюрьму, морили голодом, пытались сжечь на костре и отдавали в жертву хищникам. Однако он чудом избежал смерти, например, когда его попытались сжечь, внезапный дождь погасил огонь, а хищные звери не трогали его, и даже лев заговорил с ним человеческим голосом.

Однако Евтихий погиб, когда его закололи мечом во время проповеди в его родном городе Севастии Палестинской.

Святой мученик Евтихий (изображение: crkvenikalendar.com)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Смотреть на восход солнца
  • Ходить мимо кладбища
  • Ходить в лес или в поле.

Очень важно избегать использования острых предметов, которые могут привести к порезам. Также следует соблюдать осторожность при работе с огнем, чтобы не допустить ожогов. По народным приметам такие травмы могут принести негативные изменения в жизнь и вызвать неприятности.

Народные приметы и традиции 24 августа

  • Ясная звездная ночь - в ближайшее время будет тепло
  • Солнце закрывают темные облака - к похолоданию
  • Дождь - осень будет сухой, а следующий урожай - большим
  • Кричат птицы - скоро наступит настоящая осень.

В это время люди часто отправлялись на "тихую охоту" за грибами, которые массово появлялись в лесу. Они также внимательно следили за погодными условиями, чтобы узнать, какой будет осень.

У кого завтра день ангела

Завтра именины отмечают: Георгий, Арсений, Петр.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День независимости Украины
  • Международный день удивительной музыки
  • Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дресс-коде
  • День валяния в стоге сена
  • День рождения картофельных чипсов
  • День падающей звезды
  • День разжалования планеты Плутон.

Раньше мы публиковали как снять венец безбрачия самостоятельно или в церкви.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви и почему.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

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