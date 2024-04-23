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Свято 23 квітня: що треба зробити, а що категорично заборонено на Юріїв день

Вівторок 23 квітня 2024 06:00
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Свято 23 квітня: що треба зробити, а що категорично заборонено на Юріїв день Яке сьогодні свято (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

23 квітня в православному календарі відзначається День святого Юрія (Георгія) Змієборця, в народі його називають по різному: Юра, Юрій, Юріїв день, Весняний Юрій.

Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.

Традиції на Юрія

Вважалося, що Весняний Юрій володіє ключами до літа, якими відчиняє двері, впускаючи в світ тепло. Після цього починається бурхливий ріст трав та зелені, тому кажуть "Юрій землю відмикає".

У ці дні також прилітали ластівки, а з ними наставали перші грози. За народними повір'ями: "Ластівка прилетіла, скоро грім загримить".

Цей день вважається найкращим для посадки теплолюбних огірків, оскільки після Юрія заморозків вже не має бути. На ніч перед 6 травня вивішували вологий рушник. Якщо вранці він висохне - урожай огірків буде багатим.

Також святого Юрія вважають покровителем воїнів та худоби. Йому прийнято молитися за захист від ворогів та за здоров'я близьких.

Прикмети на Юрія

  • Тепла погода - скоро прийде літо, а якщо пішов сильний дощ - виросте багато трави.
  • Зростаючий місяць та сильний вітер, який жене хмари - така погода ще буде довго.
  • Ранок ясний та безвітряний - ранні посіви будуть вдалими, якщо ж спочатку погода була поганою, але потім покращилася - тоді хорошими будуть пізні посіви.
  • На Юрія дме південний вітер - чекайте на добрий врожай. А північний вітер означає скорі заморозки.

Що суворо заборонено робити в цей день

  • Лаятися, сваритися та поганословити, бажати іншим зла.
  • Влаштовувати бурхливі гуляння.
  • Шити, в'язати, вишивати, а також користуватися гострими предметами, наприклад ножицями.
  • Користуватися гребінцями і обрізати волосся. За повір'ями, воно може стати слабким та почати випадати.
  • Мати справу з шерстю, забороняється також торкатися вовняних ниток.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій та Юрій.

До речі, нещодавно ми писали про те, коли цього року святкують Великдень.

Також читайте, скільки триває Великий піст та що не можна робити в цей період.

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