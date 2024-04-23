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Праздник 23 апреля: что нужно сделать, а что категорически запрещено на Юрьев день

Вторник 23 апреля 2024 06:00
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Праздник 23 апреля: что нужно сделать, а что категорически запрещено на Юрьев день Какой сегодня праздник (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

23 апреля в православном календаре отмечается День святого Юрия (Георгия) Змееборца, в народе его называют по разному: Юра, Юрий, Юрьев день, Весенний Юрий.

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь, DayToday.

Традиции на Юрия

Считалось, что Весенний Юрий владеет ключами к лету, которыми открывает дверь, впуская в мир тепло. После этого начинается бурный рост трав и зелени, потому говорят "Юрий землю отпирает".

В эти дни также прилетали ласточки, а с ними наступали первые грозы. По народным поверьям: "Ласточка прилетела, скоро гром загремит".

Этот день считается самым лучшим для посадки теплолюбивых огурцов, поскольку после Юрия заморозков уже не должно быть. На ночь перед 6 мая вывешивали влажное полотенце. Если утром он высохнет - урожай огурцов будет обильным.

Также святого Юрия считают покровителем воинов и скота. Ему принято молиться о защите от врагов и о здоровье близких.

Приметы на Юрия

  • Теплая погода – скоро придет лето, а если пошел сильный дождь – вырастет много травы.
  • Растущая луна и сильный ветер, гонящий облака - такая погода еще будет долго.
  • Утро ясное и безветренное - ранние посевы будут удачными, если же сначала погода была плохой, но потом улучшилась - тогда хорошими будут поздние посевы.
  • На Юрия дует южный ветер – ждите хорошего урожая. А северный ветер означает скорые заморозки.

Что строго запрещено делать в этот день

  • Ругаться, ссориться, желать другим зла.
  • Устраивать бурные гуляния.
  • Шить, вязать, вышивать, а также пользоваться острыми предметами, например ножницами.
  • Пользоваться расческами и обрезать волосы. По поверьям, оно может оказаться слабым и начать выпадать.
  • Иметь дело с шерстью, запрещается также касаться шерстяных нитей.

Именины сегодня празднуют:

Александр, Бенедикт, Валерий, Анатолий, Георгий и Юрий.

Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху.

Также читайте, сколько длится Великий пост и что нельзя делать в этот период.

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