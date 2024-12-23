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23 грудня: яке сьогодні свято, що не можна робити і народні прикмети

Понеділок 23 грудня 2024 06:00
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23 грудня: яке сьогодні свято, що не можна робити і народні прикмети Яке свято 23 грудня в церковному календарі (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

23 грудня починається 27-й тиждень після П'ятдесятниці. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять 10 мучеників Критських.

Про заборони, історію та традиції цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Яке сьогодні свято в церковному календарі

Відповідно до церковних переказів, десять святих мучеників - Феодул, Саторнин, Євпор, Геласій, Євникіан, Зотик, Помпій, Агафопус, Василід та Єварест- жили в III столітті на острові Крит. Тогочасний правитель, імператор Декій, влаштовував гоніння християн, знищуючи носіїв віри.

Християн, яких згадують сьогодні, схопили та привели до правителя. Їх намагалися змусити відректися від віри, проте переконання святих були непохитними.

Мучеників катували протягом місяця, але віра в Ісуса Христа допомагала їм перенести всі тортури. Перед стратою святі помолилися, щоб Бог розплющив очі катам на справжню віру.

Що сьогодні не можна робити

23 грудня предки намагалися уникати певної діяльності - інакше можна накликати нещастя. Зокрема, сьогодні не можна:

  • сваритися, лихословити та проклинати когось
  • вступати з кимось в бійку - можна серйозно захворіти
  • працювати вилами, ножами, сокирами та іншими гострими предметами
  • підшивати поділ - доля буде важкою

В народі цей день отримав назву Федул Зимовий. Зазвичай сьогодні пращури ворожили на погоду, молилися Богородиці, а також розпочинали приготування до Святвечора.

Зокрема, цей день прибирали в оселях, випікали пісні коржі та починали готувати святкову кутю. Також намагалася доробити всі справи до Різдва.

Народні прикмети цього дня

  • Якщо сьогодні вітряно - в наступному році буде гарний урожай
  • Сьогодні хропе кінь - буде заметіль
  • 23 грудня віє сильний вітер зі снігом - липень буде холодним і дощовим
  • Цього дня непокояться кури - до заметілі

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 23 грудня іменини у людей з такими іменами: Іван, Василь, Макар, Давид, Павло, Ян.

Крім цього, за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Анатолій, Михайло, Ангеліна, Ганна, Олексій, Григорій, Іван, Євген, Степан, Костянтин, Олександра, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Тетяна.

Нещодавно ми писали про головні традиції і заборони Святвечора.

Крім цього, розповідали, чи можна святкувати Різдво двічі.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Наша Парафія, DayToday, Вікіпедія.

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